El pedido que el técnico de Bayern le hizo a Luis Díaz por enfrentar al Balón de Oro

En la fase de la liga de la Champions League 2025-26 se vivirá un partidazo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, así que el entrenador Vincent Kompany no dudó en hacerle un pedido a Luis Díaz por enfrentar al actual Balón de Oro.

El inicio de Bayern Múnich con tres victorias consecutivas en la Champions League tuvo un aporte de un gol de ‘Lucho’ Díaz en 216 minutos. El primer gran reto para el equipo alemán en la Liga de Campeones está a la vuelta de la esquina y Kompany ya empezó a ponerle presión al jugador colombiano y sus compañeros.

Luego de que Vicent Kompany dijera sobre Luis Díaz que “parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar”, el DT de Bayern decidió que el extremo fuera suplente en la victoria contra Bayer Leverkusen en la Bundesliga para… ¿Cumplir la misión que le puso por enfrentar al mismísimo Balón de Oro 2025?

Vincent Kompany y un pedido a Luis Díaz por enfrentar al Balón de Oro

Luis Díaz juega su primera temporada con Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Conscientes que van a enfrentar al actual campeón de la Champions League con Ousmane Dembélé como Balón de Oro 2025, el técnico de Bayern Múnich no dudó en pedirle a ‘Lucho’ Díaz y compañía que “nos hemos ganado el derecho a salir al campo con todo nuestro entusiasmo. ¡Tiene que ser rock “n” roll! Ellos tienen confianza, nosotros tenemos confianza, es un partido emocionante. Nos hemos ganado el derecho a ir con todo“.

ver también El nuevo ‘equipo’ de Luis Díaz y Lionel Messi que le da la vuelta al mundo

Día y hora de PSG vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Champions League 2025-26

Cuando el reloj marque las 3:00 P.M. hora colombiana (15:00 ET) del martes 4 de noviembre, la pelota empezará a rodar en el estadio Parque de los Príncipes y uno de los mejores partidos de la fase de la liga de la Champions League 2025-26 se vivirá entre PSG y Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién llegará más lejos en la Champions League? ¿Quién llegará más lejos en la Champions League? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis