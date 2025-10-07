En Barcelona se siguen lamentando por la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich: “Era el fichaje”

Es un secreto a voces que Barcelona buscó el fichaje del colombiano Luis Díaz a lo largo de todo el verano. También que Liverpool puso todo tipo de trabas a su llegada a la capital de Cataluña. ¿Motivo? los pocos millones de euros que se pretendían invertir en la figura de un crack que ahora mismo brilla por la Bundesliga alemana. En la prensa más cercana a la Junta directiva de Joan Laporta, no dudan que era una de las fichas que le faltaba un proyecto que viene de dos derrotas consecutivas ante PSG como Sevilla.

“Luis Díaz era el fichaje…El Guajiro se apuntó un doblete y una asistencia en el triunfo del Bayern sobre el Eintracht. Convirtió el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga”, columna de opinión en Sport por estos días. En esta no solamente se explica el impacto que el colombiano ha tenido en un Bayern Múnich más que renovado tras una última temporada algo decepcionante. Con Lucho, se ha ganado todos y cada uno de sus partidos oficiales. Entienden tanto por el sur de Baviera como en la capital de Cataluña que los 75 millones de euros pagados a Liverpool pueden quedarse cortos.

Decimos que no era un secreto que Luis Díaz pudo llegar a Barcelona, y tampoco lo es su admiración por el conjunto culé. Hasta su padre ha reconocido a lo largo de los últimos años que en la cabeza del Guajiro se encontraba la idea de brillar por el Camp Nou en un futuro no muy lejano. Los problemas económicos que arrastra todavía el gigante español provenientes de la época de Josep María Bartomeu siguen frustrando fichajes de este tipo. En su reemplazo, de alguna forma, llegó cedido Marcus Rashford desde Manchester United. Eso sí, con un rendimiento que momento ni mucho menos puede ser calificado como negativo. En Alemania entienden que ganaron la batalla y que esto marcará diferencias a mediano como largo plazo.

En lo que vamos de temporada el colombiano ha sido un habitual en todos los sentidos de los planes del Bayern. A sus 28 años suma 6 goles y 4 asistencias en los 10 primeros partidos con el auténtico rey de la Bundesliga de Alemania. El último fin de semana marcó un doblete por la ciudad de Frankfurt que sigue confirmando su buen rendimiento en la que ya supone su tercera experiencia en Europa tras Porto y Liverpool. Viene de firmar su año con más tantos en el viejo continente con un total de 17 gritos sagrados en 50 partidos oficiales para los reds de Anfield. De mantenerse el promedio conseguido hasta aquí, lo superaría por todo lo alto.

“Hubo conversaciones como todo el mercado, con varios equipos. Normalmente es lo que siempre mueve el mercado, pero muy tranquilo con en esa decisión y decidí muy objetivamente con lo que se venía para mi futuro que era muy importante. Lo importante fue que llegué a un grandísimo club, a una gran liga, un gran grupo y una gran familia. Tratar siempre de dar el máximo aquí que va a ser importante para el grupo y para el equipo“, reflexiones de Lucho para entender lo que pudo ser y finalmente quedó en un sueño.

Y en Bayern Múnich se frotan las manos

Vincent Kompany fue el primero en pedir su arribo. También quién más confianza le ha dado Luis Díaz que después de salir del Liverpool necesitaba tanto cariño como rodaje en la élite. Hasta la fecha se trata de uno de los fichajes más alabados por parte de la Bundesliga alemana e igualmente de un titular indiscutido que junto a Harry Kane está formando una de las sociedades del curso.

“Hay que elogiar a Lucho Díaz. Se necesitan jugadores así, que den lo mejor semana tras semana…Hemos ganado y estoy muy contento por ello. Hoy también hay que felicitar a Lucho Díaz. Ha estado activo desde el primer minuto, siempre presente, incluso cuando no marca. Esa energía, esa actividad, se transmite a todo el equipo. Esos son precisamente los jugadores que necesitas, los que dan lo mejor de sí mismos semana tras semana”, reflexiones del entrenador de los alemanes en horas donde por la capital de Cataluña se preguntan qué hubiera sido si en vez de Rashford, llegaba un Guajiro al Camp Nou.

