Bayern Múnich comenzó de la mejor manera su partido ante Frankfurt en la Bundesliga. Luis Díaz fue clave y solo necesitó de 14 segundos para abrir el marcador, en un partido que, a priori, se mostraba muy complicado para el gigante alemán.

El “Guajiro” llegó para cerrar un pase muy peligroso en el área y puso la primera para Bayern Múnich. Solo habían pasado 14 segundos en el marcador, pero fueron suficientes para que Luis Díaz siga demostrando que es uno de los mejores del Bayern en este comienzo de temporada.

El gol de Luis Díaz rompió a todo Franklfurt que rápidamente se encontró con el segundo gol en los pies Harry Kane y también Luis Díaz fue clave con una asistencia muy buena. El colombiano pasa uno de sus mejores momentos en su carrera.

Asimismo, el gol de Luis Díaz se convierte en el gol más tempranero del Bayern Múnich en esta temporada. Con esta victoria, Bayern Múnich se afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Bundesliga con 18 puntos, superando a Borussia Dortmund.

De momento, Luis Díaz ha tomado la decisión correcta, ya que decidió salir de Liverpool ante la poca importancia que le estaban dando y ahora el colombiano es clave y muy querido en el Bayern Múnich. En esta temporada, puede ganar varios campeonatos.

El segundo gol de Luis Díaz

Sobre el minuto 84′, Luis Díaz se volvió a mandar otro golazo, regateando de la mejor manera a su defensa y definiendo al palo del arquero. Fue una goleada 3 a 0 a favor del Bayern. En una victoria clave. El colombiano terminó como el mejor del partido.

Los números de Luis Díaz en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Luis Díaz ya ha podido jugar con el Bayern Múnich en todas las competencias sumando así 9 partidos. El colombiano marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Lleva en cancha ya 745′ minutos.

