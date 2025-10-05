Miguel Borja ante su última gran oportunidad en River: el once que pondría Gallardo frente a Rosario Central

River visitará a Rosario Central este domingo a partir de las 21.15 horas con el objetivo de sumar de a tres para no perder terreno en el Torneo Clausura y también para intentar recuperar la cima de la tabla anual, que lidera actualmente el Canalla. Los de Marcelo Gallardo venían de sufrir cuatro derrotas consecutivas, pero el pasado jueves se levantaron y le ganaron a Racing por 1 a 0 por los cuartos de final de la Copa Argentina con una gran actuación de la delantera conformada por Facundo Colidio y Maximiliano Salas, la cual no podrá repetir el Muñeco ante el equipo de Ariel Holan.

De cara al duelo ante Rosario Central, Marcelo Gallardo no podrá contar con Maximiliano Salas, quien fue expulsado frente a Deportivo Riestra el pasado fin de semana luego de insultar al juez de línea. El ex atacante de Racing recibió dos fechas de suspensión y no estará contra Central ni tampoco el próximo domingo 12 de octubre contra Sarmiento. Quien tendrá la chance de sumar minutos es Miguel Ángel Borja, uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas y que tendría sus últimos partidos en el club de Núñez.

¿Cómo formaría River contra Rosario Central?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría al Gigante de Arroyito para enfrentar a Centra con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Miguel Ángel Borja. (Foto: Getty).

Cabe destacar que Enzo Pérez sigue recuperándose de una lesión en la rodilla producto de un duro corte ante Palmeiras en Brasil, que Pity Martínez, Maxi Meza y Sebastián Driussi también están en el periodo final de su recuperación y por eso no fueron citados para jugar contra Rosario Central.

Borja vive sus últimos meses en River

Es casi un hecho que Miguel Ángel Borja atraviesa sus últimos meses en el Millonario. Su contrato finaliza a en diciembre de 2025 y todo indica que no será renovado. Llegó a Núñez en 2022 y tuvo buenos momentos allá por 2023 y 2024, pero en este 2025 no hizo pie, fue cuestionado por los hinchas y no ofreció soluciones. Los números indican que disputó 1974 minutos distribuidos en 43 partidos en los que solamente hizo 7 goles y brindó 3 asistencias.

