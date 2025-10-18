Ni FC Barcelona ni Liverpool: Tras romperla en el Mundial Sub-20, este es el nuevo equipo de Neyser Villarreal

Terminó el Mundial Sub-20 con Colombia ganando el tercer lugar y confirmando a Neyser Villarreal como una de las de grandes estrellas del torneo y del fútbol mundial en los siguientes años. El colombiano ya sabe cuál será su nuevo equipo tras este torneo.

Aunque tiene un contrato aún con Millonarios, este apenas dudará hasta finales de 2025, por lo que, el delantero finalmente ya arregló con su nuevo equipo. El delantero ya firmó su contrato con Cruzeiro, según diferentes informaciones, y esta será su nueva camiseta.

Asimismo, desde la transmisión de Gol Caracol, confirmaron que Neyser Villarreal terminaría estos meses que le quedan a 2025 en Colombia, y luego viajará a Brasil para comenzar la nueva etapa de su carrera. Todo esto después de ser uno de los máximos goleadores de este torneo.

Por otro lado, durante este mundial Sub-20 también se habló de la posibilidad de que Neyser fiche por un gigante como el FC Barcelona o también se reveló que Liverpool estaba siguiendo su fichaje. Sin embargo, el delantero no viajará a Europa, de momento, y seguirá en Sudamérica.

Millonarios no termina recibiendo la cifra que esperaba por esta salida de Neyser Villarreal. Ya que el jugador estaba en los últimos meses de su contrato y podía negociar con cualquier equipo como “agente libre” y así se da su llegada a Brasil, para la siguiente temporada.

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.