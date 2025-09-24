¡A semifinales! Independiente del Valle hace historia en Colombia y elimina a Once Caldas en la Copa Sudamericana

Este miércoles 24 de septiembre de 2025, Independiente del Valle se enfrentó a Once Caldas en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano fue obligado a revertir el resultado, tras perder en casa 2 a 0.

En Colombia fue un encuentro totalmente diferente al esperado, Once Caldas, en la previa vivía una fiesta, y esto se pasó a la cancha, donde nunca estuvieron cerca de competir con IDV, al menos durante la primera hora. IDV impuso condiciones desde el comienzo.

Así como en la ida, el gran protagonista fue el histórico Dayro Moreno, con un gran doblete, en la vuelta todo fue para Michael Hoyos. El delantero ecuatoriano, que sorprendió en el once, está siendo la diferencia en esta Copa Sudamericana y marcó un doblete clave.

El doblete de Hoyos cambió todo el partido y llevó a Once Caldas a la máxima preocupación, ya que el equipo ecuatoriano llevó el partido a penales. Fueron hasta el sexto penal, cuando Aguirre mandó la pelota fuera y Loor facturó para IDV que se metió a semifinales.

Así están las semifinales de la Copa Sudamericana:

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

Lanús vs U de Chile o Alianza Lima

La fortuna que ganó o perdió Independiente del Valle

Por avanzar a semifinales, Independiente del Valle se llevó más de 800.000 dólares, esto se suma a todo lo que IDV acumula desde octavos de final, llevando el premio económico a casi 3 millones de dólares. El ganador del torneo se llevará 6.5 millones.

