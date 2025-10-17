Es tendencia:
¿Adiós al bombo 2? Los rivales de Ecuador en el Mundial tras el nuevo ranking FIFA oficial

La Selección de Ecuador tiene nuevo puesto en el ranking FIFA y ya hay una radiografía de los rivales que tendrá en el Mundial 2026.

Por Gustavo Dávila

¿Adiós al bombo 2? Los rivales de Ecuador en el Mundial tras el nuevo ranking FIFA oficial

La Selección de Ecuador cerró sus amistosos de la fecha FIFA de octubre sin poder ganar y tras dos empates contra Estados Unidos y México tiene nuevo puesto en el ranking FIFA. Con esto, a falta solo de dos partidos, ya hay una radiografía de los rivales que tendrá la ‘Tri’ en el Mundial 2026.

El combinado nacional ascendió hasta el puesto 24, no tanto por los puntos que obtuvo en la fecha FIFA, si no por los tropiezos de las selecciones que se encontraban arriba. Ecuador terminó 24 y esto significa que está a un puesto del bombo 2.

Con esto la ‘Tri’ está obligada a obtener al menos una victoria en sus amistosos de noviembre, contra Canadá o Nueva Zelanda, si quiere tener chances de ascender. La otra forma sería dependiendo de tropiezos de Australia, Corea del Sur, Austria e Irán.

Ecuador subió un puesto debido a que justamente Austria perdió contra Rumania y tuvo un descenso de más de 15 puntos, perdiendo cuatro puestos en el ranking de selecciones.

Ranking FIFA actualizado

Ranking FIFA actualizado

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

  • Canadá vs. Ecuador
    13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)
    ​Estadio Nacional, Toronto
  • Ecuador vs. Nueva Zelanda 
    18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país) 
    Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey
gustavo dávila
Gustavo Dávila
