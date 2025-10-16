No solo Christian Cueva: Los otros jugadores que dejarían Emelec en diciembre

Emelec vuelve a tener la posibilidad de perder a Christian Cueva al final de temporada tras un interés del Sport Boys de Perú, sin embargo no sería el único. Hay varios futbolistas del club azul que podrían salir de la institución luego de diciembre, muchos de ellos de forma gratuita.

Jaime Ayoví es una de las bajas casi confirmadas, a sus 37 años cerrará su segundo ciclo en Emelec y no sería renovado. Emelec quiere un nuevo delantero para suplir su baja.

Los varios meses de salarios impagos podría terminar en que jugadores titulares como Jesús Castillo reciban ofertas, el lateral tiene el interés de Liga de Quito y de Barcelona. Mismo caso que Luis Fernando León, el defensa central lleva meses impago y los mismos clubes lo quieren.

Una salida confirmada es la de Diogo Bagui, el jugador recibió una oferta de renovación de apenas el 25% de lo que pidió y así la promesa de Emelec se irá libre para el 2026.

Emelec espera al próximo año meterse a torneos internacionales para destinar parte de los premios para cancelar valores pendientes. Las deudas ascienden hasta 4 millones de dólares.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta mediado de 2026 y el peruano estaría ganando un salario superior a los 15 mil dólares al mes. El jugador es uno de los mejores pagados del ‘Bombillo’.