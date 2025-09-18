Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

¿Adiós al hexagonal?: Titular de Emelec se niega a jugar por deudas

Emelec ahora tendrá que sufrir la baja de uno de sus titulares luego de que decidiera no jugar más por las deudas que mantienen con él.

Por Gustavo Dávila

¿Adiós al hexagonal?: Titular de Emelec se niega a jugar por deudas
¿Adiós al hexagonal?: Titular de Emelec se niega a jugar por deudas

En Emelec siguen sin respirar tranquilidad y es que tras la goleada 4-0 en el Clásico del Astillero ahora se conocen problemas económicos del plantel. Los jugadores no entrenarán como forma de protesta pero hay un titular que se niega a jugar.

El Canal del Fútbol dio a conocer que Alexander González se negará a jugar debido a los varios meses que le deben. No es la primera vez que el lateral venezolano muestra descontento por este tema.

El defensor es uno de los puntos altos del club y su titularidad siempre ha estado garantizada cuando el jugador estaba disponible. González sería uno de los futbolistas que buscaría un nuevo club.

Se conoce que son cuatro meses los que el plantel aún no cobra y esta semana habría paralización hasta que la directiva les cancele un porcentaje. El club este año dio un fuerte valor para pagar deudas.

El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

ver también

El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

Alexander González – Emelec.

Alexander González – Emelec.

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

ver también

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

En caso de tres meses de deuda, por normativa FIFA los jugadores pueden declararse como jugadores libres. Nombres como Brayan Angulo, Miller Bolaños, entre otros dejaron el club por ese motivo.

Publicidad

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

Liverpool y Chelsea van por el mismo seleccionado ecuatoriano

ver también

Liverpool y Chelsea van por el mismo seleccionado ecuatoriano

¿Vuelven a LigaPro? El club que juntaría a Damián Díaz con Michael Arroyo

ver también

¿Vuelven a LigaPro? El club que juntaría a Damián Díaz con Michael Arroyo

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Si Michael Estrada se va, Liga de Quito irá por este delantero goleador de América
Fútbol de Ecuador

Si Michael Estrada se va, Liga de Quito irá por este delantero goleador de América

OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro
Fútbol de Ecuador

OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro

¡ÚLTIMA HORA! Emelec podría volver a ser sancionado por la FIFA por este jugador
Fútbol de Ecuador

¡ÚLTIMA HORA! Emelec podría volver a ser sancionado por la FIFA por este jugador

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo