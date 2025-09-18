¿Adiós al hexagonal?: Titular de Emelec se niega a jugar por deudas

En Emelec siguen sin respirar tranquilidad y es que tras la goleada 4-0 en el Clásico del Astillero ahora se conocen problemas económicos del plantel. Los jugadores no entrenarán como forma de protesta pero hay un titular que se niega a jugar.

El Canal del Fútbol dio a conocer que Alexander González se negará a jugar debido a los varios meses que le deben. No es la primera vez que el lateral venezolano muestra descontento por este tema.

El defensor es uno de los puntos altos del club y su titularidad siempre ha estado garantizada cuando el jugador estaba disponible. González sería uno de los futbolistas que buscaría un nuevo club.

Se conoce que son cuatro meses los que el plantel aún no cobra y esta semana habría paralización hasta que la directiva les cancele un porcentaje. El club este año dio un fuerte valor para pagar deudas.

En caso de tres meses de deuda, por normativa FIFA los jugadores pueden declararse como jugadores libres. Nombres como Brayan Angulo, Miller Bolaños, entre otros dejaron el club por ese motivo.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

