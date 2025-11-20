En el último partido de Ecuador contra Nueva Zelanda, Alan Franco se fue rápidamente al suelo y pidió el cambio por una molestia muscular. El volante lo hizo pensando en no exigirse para así poder llegar a la final de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro.

Sin embargo, el jugador ecuatoriano no llegaría a disputar esta final. Ahora revelan desde Brasil, que el jugador sufre una lesión que lo margina completamente de jugar la final de la Copa Sudamericana y no llegaría para tener minutos.

Para Atlético Mineiro este es un duro golpe, ya que pierden a su “motor” y jugador más polivalente. Asimismo, Franco se quedaría sin la chance de disputar en cancha un nuevo torneo internacional. En 2024 estaba jugando la final de Copa Libertadores con Mineiro.

La baja de Franco también preocupa a todos, porque el mismo jugador reveló no saber qué es lo que tiene y que se iban a seguir haciendo exámenes. El volante ecuatoriano tendría que ver desde el banco de suplentes o palco, el rendimiento de Mineiro en la final.

Alan Franco se lesionó en el partido de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Mineiro definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana en una final, que promete ser muy intensa, ante Lanús. El equipo brasileño llegó a este partido después de vencer a Independiente del Valle en semifinales, mientras que Lanús sacó a la U de Chile.

Los números de Alan Franco en esta temporada

En lo que va de temporada, Alan Franco ha jugado con Atlético Mineiro un total de 51 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Pero lleva en cancha más de 4.000 minutos, siendo de lo más regular. También dio alternativas como lateral por la derecha.

