La figura de Liga de Quito que podría irse a Brasil en el 2026

Liga de Quito llega a las semifinales de la Copa Libertadores con varios jugadores destacados, y como es natural, hay sondeos internacionales. Uno de sus titulares podría dar el salto a la liga brasileña el próximo año.

Bryan Ramírez tiene la oferta formal del Ceará de Brasil para el 2026, el equipo blanquinegro hizo un primer lance por 2.5 millones de dólares. El extremo y defensa es de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano.

Su nivel incluso lo llevó a la Selección de Ecuador y es uno de los candidatos a ir al Mundial 2026. Ramírez tiene también opciones de ir a la Liga MX con Club León interesados.

La oferta fue rechazada debido a la importancia deportiva del defensor, y para el 2026 podría salir dejando más ingresos al equipo. Desde su llegada ha sido titular con todos los DTs.

Bryan Ramírez – Liga de Quito. Foto: Getty.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.