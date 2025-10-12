Ambos criticados: Las fortunas que ganan Sebastián Beccacece y el DT de México

La Selección de Ecuador y la Selección de México se enfrentan este martes en la segunda prueba de esta fecha FIFA de octubre. Ambos equipos tuvieron a sus entrenadores señalados por los primeros resultados, más aún tomando en cuenta las fortunas que cobran.

Javier Aguirre cobra al año 2.9 millones de dólares al mando de la selección de México, mientras que Sebastián Beccacece cobra 2.4 millones de dólares como DT de Ecuador. Tanto en CONMEBOL como en CONCACAF son de los DTs que cobran cifras considerables.

En el primer amistoso octubrino, Ecuador empató 1-1 contra Estados Unidos, mientras que México cayó goleado 4-0 contra Colombia. Ambos están ya clasificados al Mundial 2026.

En el caso de Ecuador, necesitan sumar puntos el martes para seguir escalando en el ranking FIFA y meterse al bombo 2 del sorteo. México será cabeza de serie al ser anfitriona.

La Selección de Ecuador clasificó con dos fechas de anticipación al Mundial y fue de las mejores defensas del continente, sin embargo en producción de goles quedó debiendo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.