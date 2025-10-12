Una semana después del bombazo mundial de que el PSG quiere a Moisés Caicedo, ahora es el gigante francés quién podría perder a su ecuatoriano. Desde Inglaterra aseguran que William Pacho tendrá una oferta de 70 millones de euros.

Según el portal fichajes.net, el Liverpool intentará fichar a William Pacho en enero 2026. El ecuatoriano es el plan B del gigante de la Premier League si es que no cierran a Marc Guehi.

El central de Crystal Palace está en planes del Liverpol y Real Madrid, y en caso de que sean los españoles los que lo contraten, los ‘reds’ irán por William Pacho. Su oferta sería casi el doble de lo que pagó el PSG en su momento.

William Pacho es una de las figuras indiscutibles del PSG, lleva ya cinco títulos con el club siendo titular en todas ellas. Su fichaje costó 40 millones de euros y también piensan en una renovación.

Se rumora que el PSG quiere hacer caja con algunos jugadores para pagar los 150 millones de euros que costaría sacar a Moisés Caicedo del Chelsea. El Mundial 2026 también revalorizaría al central.

¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?

William Pacho firmó contrato con el PSG hasta el 2029, con un vínculo de 5 años. El jugador costó 40 millones de euros tras dos temporadas destacadas en el Frankfurt de Alemania.

Los números de William Pacho en esta temporada

En toda la temporada con el Paris Saint Germain, William Pacho jugó un total de 62 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano sumó más de 4.500 minutos en cancha y ahora finalmente está de “vacaciones” para la siguiente temporada