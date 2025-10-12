La Selección de Ecuador volvió a dejar una mala imagen en el empate contra Estados Unidos y de cara al partido vs. México, la ‘Tri’ realizará varios cambios en su once. Sebastián Beccacece sabe que se juega la posibilidad de ir al bombo 2 del sorteo mundialista.

Experimentó con Alan Franco de lateral derecho y Ángelo Preciado de marcador, ambos recibieron críticas y ahora volverían a sus puestos naturales. Con Alan Franco de vuelta en el medio, Jordy Alcívar saldría de la titularidad.

En ataque, Kendry Páez regresaría al banquillo y Nilson Angulo será el titular. Moisés Caicedo y Piero Hincapié siguen siendo las dos bajas sensibles para esta doble fecha.

El once de Ecuador sería con: Galíndez, Estupiñán, Pacho, Ordóñez, Preciado; Denil Castillo, Franco, Vite, Nilson Angulo, Yeboah, Enner Valencia.

ver también Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

Nilson Angulo – Ecuador vs. USA.

ver también ¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026

Corea del Sur cayó goleado 5-0 contra Brasil y no sumó puntos en el ranking FIFA, mientras que su segundo amistoso será contra Paraguay también de la CONMEBOL.

Publicidad

Publicidad

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

ver también ¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

ver también ¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026