Selección Ecuador

Beccacece escuchó a los hinchas y este es el once de Ecuador vs. México

La Selección de Ecuador jugará un segundo amistoso de la fecha FIFA vs. México y tras el empate vs. Estados Unidos, habrá cambios en el once.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador volvió a dejar una mala imagen en el empate contra Estados Unidos y de cara al partido vs. México, la ‘Tri’ realizará varios cambios en su once. Sebastián Beccacece sabe que se juega la posibilidad de ir al bombo 2 del sorteo mundialista.

Experimentó con Alan Franco de lateral derecho y Ángelo Preciado de marcador, ambos recibieron críticas y ahora volverían a sus puestos naturales. Con Alan Franco de vuelta en el medio, Jordy Alcívar saldría de la titularidad.

En ataque, Kendry Páez regresaría al banquillo y Nilson Angulo será el titular. Moisés Caicedo y Piero Hincapié siguen siendo las dos bajas sensibles para esta doble fecha.

El once de Ecuador sería con: Galíndez, Estupiñán, Pacho, Ordóñez, Preciado; Denil Castillo, Franco, Vite, Nilson Angulo, Yeboah, Enner Valencia.

Nilson Angulo - Ecuador vs. USA.

Nilson Angulo – Ecuador vs. USA.

Corea del Sur cayó goleado 5-0 contra Brasil y no sumó puntos en el ranking FIFA, mientras que su segundo amistoso será contra Paraguay también de la CONMEBOL.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

  • Estados Unidos vs. Ecuador
    10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)
  • México vs. Ecuador
    14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)
    ​Guadalajara, México
¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

