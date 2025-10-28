Apenas le da minutos en cancha y ahora esto hizo el Arsenal con Piero Hincapié

Piero Hincapié estuvo un mes casi fuera de las canchas y este fin de semana el defensor ecuatoriano tuvo su debut en la Premier League con el Arsenal. El gigante de Inglaterra tuvo reacciones en redes sociales.

El equipo ‘gunner’ colgó un video celebrando el debut de Hincapié en la Premier League, siendo el primer ecuatoriano en la historia del club. “Felicidades al primer ecuatoriano de nuestra historia, Piero” escribieron junto a un corazón.

Los comentarios de los hinchas se sumaron a los festejos y algunos de ellos aprovecharon para pedir más minutos para el ex Leverkusen, sea como defensa central, stopper por izquierda o lateral zurdo.

Con lo jugado el fin de semana, Hincapié sumó apenas 17 minutos como jugador del Arsenal, 10 minutos en Premier League y 7 minutos en la UEFA Champions League. Este fin de semana juegan con el Brighton por la Copa de la Liga y es chance de Hincapié para ser titular.

Los números de Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié ha jugado en esta temporada 2 partidos con Arsenal. En los que apenas ha sumado más de 20 minutos. El defensa tricolor se lesionó en un comienzo y eso complicó su debut.

¿Contra quién juega Arsenal sus siguientes partidos

Arsenal volverá a jugar entre semana por la Carabao Cup contra Brighton y posteriormente contra Burnley por la Premier. Se ven como dos encuentros en los que el ecuatoriano sumaría minutos y se empiece a ganar un lugar en la consideración de Arteta.