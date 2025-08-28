Sin duda el partido que más expectativa genera en la Selección de Ecuador es el cierre contra Argentina. Los actuales campeones del Mundo dieron a conocer su lista y hay una sorpresa internacional en relación a Messi.

El astro argentino Lionel Messi declaró luego del partido del Inter Miami que: “El partido con Venezuela es muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias. Me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Esto pone en duda la presencia de Messi para el partido en el Monumental de Guayaquil contra Ecuador, otros apuntan a que se refiere a que será su último partido de local con su gente.

El resto de la lista fue anunciada por las redes oficiales de la AFA y tienen confirmados cracks de gigantes de Europa como Mastantuno del Real Madrid, Mac Allister del Liverpool y Lautaro Martínez del Inter de Milán.

Los convocados de Argentina para enfrentar a Ecuador.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

