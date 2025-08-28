Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Argentina anuncia su lista de convocados para enfrentar a Ecuador y hay una sorpresa mundial

Argentina dio a conocer los convocados para enfrentar a Ecuador en Eliminatorias y hay una sorpresa Mundial en relación al astro Lionel Messi.

Por Gustavo Dávila

Argentina anuncia su lista de convocados para enfrentar a Ecuador y hay una sorpresa mundial. Foto; Getty.
Argentina anuncia su lista de convocados para enfrentar a Ecuador y hay una sorpresa mundial. Foto; Getty.

Sin duda el partido que más expectativa genera en la Selección de Ecuador es el cierre contra Argentina. Los actuales campeones del Mundo dieron a conocer su lista y hay una sorpresa internacional en relación a Messi.

El astro argentino Lionel Messi declaró luego del partido del Inter Miami que: “El partido con Venezuela es muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias. Me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Esto pone en duda la presencia de Messi para el partido en el Monumental de Guayaquil contra Ecuador, otros apuntan a que se refiere a que será su último partido de local con su gente.

El resto de la lista fue anunciada por las redes oficiales de la AFA y tienen confirmados cracks de gigantes de Europa como Mastantuno del Real Madrid, Mac Allister del Liverpool y Lautaro Martínez del Inter de Milán.

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

ver también

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

ver también

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

Los convocados de Argentina para enfrentar a Ecuador.

Los convocados de Argentina para enfrentar a Ecuador.

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

ver también

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

Publicidad
Confirman los arqueros de Ecuador para Eliminatorias y los hinchas se van contra Beccacece

ver también

Confirman los arqueros de Ecuador para Eliminatorias y los hinchas se van contra Beccacece

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Ancelotti da la espalda a Real Madrid tras su salida
LaLiga

Ancelotti da la espalda a Real Madrid tras su salida

Sebastián Beccacece convocaría a 3 jugadores de Emelec para enfrentar a Paraguay y Argentina
Fútbol de Ecuador

Sebastián Beccacece convocaría a 3 jugadores de Emelec para enfrentar a Paraguay y Argentina

Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección
Fútbol de Ecuador

Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

Contra el tiempo: La nueva oferta que recibió el Leverkusen por Piero Hincapié
Fútbol de Ecuador

Contra el tiempo: La nueva oferta que recibió el Leverkusen por Piero Hincapié

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo