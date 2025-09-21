Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la fecha 29

Barcelona SC fue el gran ganador de la jornada tras vencer a Deportivo Cuenca y escalar en la tabla de posiciones.

Por Gustavo Dávila

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la fecha 29. Foto: IMAGO
Se acabó la fecha 29 de la LigaPro y el gran ganador de la fecha sin duda fue Barcelona SC. Los ‘toreros’ ganaron su partido y sus rivales directos dejaron puntos.

Los amarillos ganaron en Cuenca y quedaron afianzados en la segunda casilla y estiraron su ventaja sobre Liga de Quito. Los ‘albos’ salieron con suplentes y pagaron caro la diferencia con un 2-4 ante U. Católica.

Independiente del Valle frenó su racha de victorias con un empate 2-2 ante Mushuc Runa. Emelec goleó 4-0 a El Nacional pero ya no tiene chances de meterse al primer hexagonal.

La fecha 30 definirá a los tres equipos que pelearán el hexagonal del título, los aspirantes son U. Católica, Deportivo Cuenca, Orense y Libertad de Loja. Uno de ellos se quedará fuera.

LigaPro tabla – Fecha 29.

LigaPro tabla – Fecha 29.

Así se jugará la fecha 30 de la LigaPro

La última fecha de la fase regular se jugará de esta forma:

  • Independiente del Valle vs. Delfín
  • Técnico Universitario vs. Liga de Quito
  • El Nacional vs. Mushuc Runa
  • Manta vs. Macará
  • U. Católica vs. Dep. Cuenca
  • Orense SC vs. Emelec
  • Libertad vs. Vinotinto
  • Barcelona SC vs. Aucas
gustavo dávila
Gustavo Dávila
