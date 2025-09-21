Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la fecha 29

Se acabó la fecha 29 de la LigaPro y el gran ganador de la fecha sin duda fue Barcelona SC. Los ‘toreros’ ganaron su partido y sus rivales directos dejaron puntos.

Los amarillos ganaron en Cuenca y quedaron afianzados en la segunda casilla y estiraron su ventaja sobre Liga de Quito. Los ‘albos’ salieron con suplentes y pagaron caro la diferencia con un 2-4 ante U. Católica.

Independiente del Valle frenó su racha de victorias con un empate 2-2 ante Mushuc Runa. Emelec goleó 4-0 a El Nacional pero ya no tiene chances de meterse al primer hexagonal.

La fecha 30 definirá a los tres equipos que pelearán el hexagonal del título, los aspirantes son U. Católica, Deportivo Cuenca, Orense y Libertad de Loja. Uno de ellos se quedará fuera.

LigaPro tabla – Fecha 29.

Así se jugará la fecha 30 de la LigaPro

La última fecha de la fase regular se jugará de esta forma:

Independiente del Valle vs. Delfín

Técnico Universitario vs. Liga de Quito

El Nacional vs. Mushuc Runa

Manta vs. Macará

U. Católica vs. Dep. Cuenca

Orense SC vs. Emelec

Libertad vs. Vinotinto

Barcelona SC vs. Aucas

