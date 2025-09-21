Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la fecha 29

Se acabó la fecha 29 de la LigaPro y el gran ganador de la fecha sin duda fue Barcelona SC. Los ‘toreros’ ganaron su partido y sus rivales directos dejaron puntos.
Los amarillos ganaron en Cuenca y quedaron afianzados en la segunda casilla y estiraron su ventaja sobre Liga de Quito. Los ‘albos’ salieron con suplentes y pagaron caro la diferencia con un 2-4 ante U. Católica.
Independiente del Valle frenó su racha de victorias con un empate 2-2 ante Mushuc Runa. Emelec goleó 4-0 a El Nacional pero ya no tiene chances de meterse al primer hexagonal.
La fecha 30 definirá a los tres equipos que pelearán el hexagonal del título, los aspirantes son U. Católica, Deportivo Cuenca, Orense y Libertad de Loja. Uno de ellos se quedará fuera.
LigaPro tabla – Fecha 29.
Así se jugará la fecha 30 de la LigaPro
La última fecha de la fase regular se jugará de esta forma:
- Independiente del Valle vs. Delfín
- Técnico Universitario vs. Liga de Quito
- El Nacional vs. Mushuc Runa
- Manta vs. Macará
- U. Católica vs. Dep. Cuenca
- Orense SC vs. Emelec
- Libertad vs. Vinotinto
- Barcelona SC vs. Aucas
