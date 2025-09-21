Bombazo en LigaPro: Christian Cueva abandona el país y podría ¡no volver a Emelec!

La novela de Christian Cueva con Emelec podría acabar en menos de seis meses, y es que pese a que es figura del club desde su llegada, el volante peruano entraría en conflicto con la directiva. Este domingo se conoció que el jugador podría no volver más a Emelec.

Cueva no estuvo ni en la banca de suplentes contra El Nacional y el periodista Andrés Caguana reveló que el futbolista volvió a Perú. El motivo pasa por el fuerte malestar de los cuatro meses impagos.

El comunicador también adelantó que la directiva de Emelec le debe un porcentaje del dinero pagado como prima de fichaje y que si la situación no se resuelve, el jugador buscaría el finiquito del club.

La postura del plantel antes de este partido era ya no concentrar más e incluso amenazaron con la paralización de entrenamientos pero en el caso de Cueva llegaría más lejos.

En medio del malestar de Cueva hay rumores del interés de un retorno de Alianza Lima, el traspaso a Junior de Colombia e incluso rumores que lo ponen en la mira de Liga de Quito.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.