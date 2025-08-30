Jeremy Sarmiento es nuevo jugador del Cremonese, pero Brighton le seguirá pagando esta fortuna

Este sábado 30 de agosto de 2025 se confirmó que finalmente Jeremy Sarmiento tiene nuevo equipo en Europa. El jugador ecuatoriano al fin deja Brighton después de una novela larga en este mercado de fichajes y se convierte en nuevo jugador de Cremonese.

Sin embargo, no se da una negociación donde el ecuatoriano sea vendido, sino más bien que el atacante ecuatoriano se va a préstamo nuevamente. Esto hace que el tricolor no deje Brighton y se vaya a Italia con el mismo salario que ya percibía en la Premier League.

Como jugador de Brighton, Sarmiento se llevaba al año casi 2 millones de dólares de salario anual, y este sería su sueldo en Cremonese. El cómo se pague sería un acuerdo al que lleguen ambos equipos, tras este acuerdo de préstamo para todo 2025 y 2026.

Sarmiento tendrá su primera experiencia en Italia y la gran oportunidad de finalmente ser regular para llegar a la Selección de Ecuador. El extremo no ha sido titular en los últimos meses y eso le ha terminado costando incluso su puesto en ‘La Tri’.

Jeremy Sarmiento también tendrá la gran oportunidad de demostrar que está listo para las grandes oportunidades. Cremonese, aunque es un equipo que peleará descenso en esta temporada, ha comenzado muy bien la Serie A con dos victorias, una de ellas ante AC Milan.

Los números de Jeremy Sarmiento en la última temporada

En la última temporada, Jeremy Sarmiento estuvo cedido en Burnley. El atacante ecuatoriano hizo 39 partidos entre todas las competencias, marcó 5 goles. Con el equipo inglés logró el ascenso a la Premier League, aunque al final el club decidió no comprarlo.