“Renuncia o…”: El contundente mensaje de la hinchada de Barcelona SC a Ismael Rescalvo

Ismael Rescalvo es el principal apuntado de la hinchada de Barcelona SC y ahora pide su salida, tras una eliminación dolorosa en la Copa Ecuador. El entrenador apenas llegó a mediados de junio y ya tiene a toda la hinchada en contra pidiendo su renuncia.

Tras esta dura derrota contra Cuenca Juniors, la hinchada de Barcelona SC volvió tendencia a Ismael Rescalvo y pidió su salida. Varios mensajes fueron muy contundentes exigiendo que renuncie esta noche mismo:

“Ahora que vamos a decir, una vergüenza, lo de Rescalvo, tiene que poner su renuncia“. “Si aún les queda un poco de dignidad, esta misma noche debe publicarse la renuncia de Rescalvo. O no supieron que en Emelec lo esperaron más de 2 años y nunca consiguió un título”. “Como caballero, Rescalvo debe de poner su renuncia hoy, no dio la talla en Barcelona SC”, fueron algunos escritos.

El DT tiene contrato hasta finales de la temporada 2026 y con un contrato que apenas lleva dos meses en curso, se ve poco probable que finalmente Barcelona SC le pida su renuncia o que él la ponga. Al DT y a su equipo solo le queda la LigaPro, donde está a 9 puntos de IDV.

ver también Mientras Barcelona SC cuesta 21 millones, este es el insólito valor de Cuenca Juniors

Tweet placeholder

A Ismael Rescalvo no es la primera vez que le pasa tener a toda la hinchada de un equipo en contra. El DT ya fue cuestionado en Emelec y en Deportes Tolima, donde gran cantidad de la hincha pedía su renuncia con diferentes carteles y mensajes en redes.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la eliminación de Barcelona SC: Así quedan los 8vos de final de la Copa Ecuador

Los números de Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, durante todo este tiempo, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador suma 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Cuando asumió el equipo estaba a 1 punto de IDV, ahora está a 9.

Comentarios de los hinchas contra Rescalvo en X

Rescalvo es la tendencia número 1 en Ecuador, y estos fueron algunos de los mensajes contra él:

Los comentarios de los hinchas en X. (Captura de pantalla)

Encuesta¿Qué debe hacer Barcelona SC con Ismael Rescalvo? ¿Qué debe hacer Barcelona SC con Ismael Rescalvo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad