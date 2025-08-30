Piero Hincapié es nuevo jugador de Arsenal en un movimiento de último momento que impactó a toda Europa. El central ecuatoriano se va a Inglaterra con un préstamo por una temporada, pero con una obligación de compra para la siguiente temporada en una operación cercana a los 50 millones de euros.

Con esta transferencia, Independiente del Valle también es beneficiado, aunque no como en otras operaciones. El club ecuatoriano sí ganará un dinero, pero es una operación a dos partes con Talleres de Córdoba, por lo cual, apenas se llevará un beneficio económico superior a los 3 millones de dólares, pero en 2026 cuando Arsenal pague la opción de compra obligatoria.

Este dinero para Independiente del Valle responde a que el club tiene el 20% de la plusvalía de lo que se vendió a Piero Hincapié a Alemania hace 4 años. El club tricolor de igual manera también recibe dinero por el denominado fondo de solidaridad, al formar a Piero Hincapié.

A diferencia de otras operaciones, IDV no es tan beneficiado, ya que el club que armó toda la operación pensando en una venta importante en un futuro fue Talleres de Córdoba, que recibirá un poco más de 5 millones de dólares por esta transferencia.

Arsenal se hizo con los derechos de Piero Hincapié. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié llegará a una de las estructuras más fuertes del mundo como Arsenal y aunque no se espera que en un comienzo sea titular, se apuesta porque el ecuatoriano pueda marcar diferencia y ser importante para Arteta en su línea defensiva.

Lo que ganó Piero Hincapié con Independiente del Valle

El joven defensor ecuatoriano alcanzó a sumar dos títulos con la camiseta de Independiente del Valle, aunque con diferente protagonismo. Consta como campeón de la Copa Sudamericana 2019, donde no jugó, pero ganó la Copa Libertadores Sub-20 donde sí fue absoluto protagonista.

¿Cuánto ganó IDV con Moisés Caicedo?

La venta de Moisés Caicedo dejó otra cantidad millonaria a Independiente del Valle. Cuando el ecuatoriano es transferido a Chelsea por más de 115 millones, el club ecuatoriano tenía un porcentaje de todo el pase y eso lo llevó a sumar más de 30 millones por él.

El salario de Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié ganaría un salario anual superior a los 7 millones de euros, siendo uno de los jugadores mejores pagados del club. El tricolor ahora finalmente tiene en su carrera el gran salto que muchos esperaban para él desde hace varios años.

