Dejó el fútbol ecuatoriano en el 2019, desde ahí Ayrton Preciado no ha podido encontrar el nivel que alcanzó en Emelec. En Argentina señalan que podría dejar Aldosívi de Argentina y hay dos grandes de LigaPro que lo podrían fichar.

Tanto Liga de Quito como Barcelona sondearon a Ayrton Preciado cuando aún era jugador del Querétaro de México. Si en Argentina no lo renuevan, albos y ‘toreros’ podrían ficharlo como agente libre.

Este 2025, Ayrton Preciado ha encontrado algo de regularidad sin muchas lesiones y ha jugado 23 partidos, anotando 2 goles y dando 2 asistencias. En México jugó 68 partidos en 7 temporadas entre Querétaro y Santos Laguna.

En su momento, Emelec lo vendió al club de la Liga MX por más de 2 millones de dólares, siendo una de las transferencias más caras del equipo azul. Con los azules fue campeón en el 2017.

Ayrton Preciado – Emelec 2018. Foto: Getty.

En Liga de Quito buscan un extremo de calidad luego de que Lautaro Pastrán y Alexander Alvarado no hayan retomado su nivel, mientras que Barcelona SC busca una mejor alternativa a Janner Corozo.

¿Cuánto cuesta el pase de Ayrton Preciado?

Tras años muy irregulares y ser mundialista en la Selección de Ecuador en 2022, Ayrton Preciado apenas tiene un valor de pase USD 600.000, según transfermark. Llega a Argentina libre y Aldosivi no tuvo que pagar ninguna cuota de fichaje para la transferencia.