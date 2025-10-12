Es tendencia:
Ayrton Preciado dejaría Argentina y lo quieren dos grandes de LigaPro

Ayrton Preciado podría dejar Aldosívi de Argentina y hay dos clubes de LigaPro que lo podrían traer de regreso en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Dejó el fútbol ecuatoriano en el 2019, desde ahí Ayrton Preciado no ha podido encontrar el nivel que alcanzó en Emelec. En Argentina señalan que podría dejar Aldosívi de Argentina y hay dos grandes de LigaPro que lo podrían fichar.

Tanto Liga de Quito como Barcelona sondearon a Ayrton Preciado cuando aún era jugador del Querétaro de México. Si en Argentina no lo renuevan, albos y ‘toreros’ podrían ficharlo como agente libre.

Este 2025, Ayrton Preciado ha encontrado algo de regularidad sin muchas lesiones y ha jugado 23 partidos, anotando 2 goles y dando 2 asistencias. En México jugó 68 partidos en 7 temporadas entre Querétaro y Santos Laguna.

En su momento, Emelec lo vendió al club de la Liga MX por más de 2 millones de dólares, siendo una de las transferencias más caras del equipo azul. Con los azules fue campeón en el 2017.

Ayrton Preciado – Emelec 2018. Foto: Getty.

Ayrton Preciado – Emelec 2018. Foto: Getty.

En Liga de Quito buscan un extremo de calidad luego de que Lautaro Pastrán y Alexander Alvarado no hayan retomado su nivel, mientras que Barcelona SC busca una mejor alternativa a Janner Corozo.

¿Cuánto cuesta el pase de Ayrton Preciado?

Tras años muy irregulares y ser mundialista en la Selección de Ecuador en 2022, Ayrton Preciado apenas tiene un valor de pase USD 600.000, según transfermark. Llega a Argentina libre y Aldosivi no tuvo que pagar ninguna cuota de fichaje para la transferencia.

