Definido el primer ascendido y el primer descendido de la LigaPro 2025

La LigaPro Serie B 2025 continuó sus fechas este fin de semana y con esto quedó confirmado el primer nuevo ascendido que tendrá el torneo. En la parte baja también hubo resultados definitorios y ya hay un descendido.

Con una remontada que tuvo de todo, sobre el final Guayaquil City FC venció a San Antonio de visita y es primer ascendido a la LigaPro Serie A 2026. Cracks como Miller Bolaños, Edinson Mero, Pablo Mancilla entre otros, vuelven a la serie de privilegio.

El 3-1 les consolida como líderes con 10 puntos de ventaja sobre el segundo ubicado, con 9 puntos por disputar. En la parte baja en cambio Chacaritas FC descenderá a Segunda Categoría.

De esta forma Guayaquil City vuelve a la primera división tras dos temporadas, desde que descendieran en diciembre del 2023. Pool Gavilánez sigue al frente del proyecto deportivo.

ver también ¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club

Guayaquil City 2025

ver también ¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros

Los otros clubes que pueden descender a la LigaPro Serie A 2026

El segundo cupo del ascenso a Serie A se lo pelean Gualaceo SC de Azuay y Leones del Norte de Esteban Paz. Los capitalinos tienen 4 puntos de ventaja a falta de tres jornadas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026

ver también Beccacece escuchó a los hinchas y este es el once de Ecuador vs. México

El otro club que puede descender a Segunda Categoría

Imbabura SC deberá buscar la hazaña y ganar todos sus partidos que le quedan en el hexagonal para no descender a Segunda, además de depender de que Cumbayá no gane.