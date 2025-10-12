Es tendencia:
Definido el primer ascendido y el primer descendido de la LigaPro 2025

La LigaPro 2026 tiene confirmado a su nuevo participante así como su nuevo descendido tras las fechas de este fin de semana.

Por Gustavo Dávila

La LigaPro Serie B 2025 continuó sus fechas este fin de semana y con esto quedó confirmado el primer nuevo ascendido que tendrá el torneo. En la parte baja también hubo resultados definitorios y ya hay un descendido.

Con una remontada que tuvo de todo, sobre el final Guayaquil City FC venció a San Antonio de visita y es primer ascendido a la LigaPro Serie A 2026. Cracks como Miller Bolaños, Edinson Mero, Pablo Mancilla entre otros, vuelven a la serie de privilegio.

El 3-1 les consolida como líderes con 10 puntos de ventaja sobre el segundo ubicado, con 9 puntos por disputar. En la parte baja en cambio Chacaritas FC descenderá a Segunda Categoría.

De esta forma Guayaquil City vuelve a la primera división tras dos temporadas, desde que descendieran en diciembre del 2023. Pool Gavilánez sigue al frente del proyecto deportivo.

Los otros clubes que pueden descender a la LigaPro Serie A 2026

El segundo cupo del ascenso a Serie A se lo pelean Gualaceo SC de Azuay y Leones del Norte de Esteban Paz. Los capitalinos tienen 4 puntos de ventaja a falta de tres jornadas.

El otro club que puede descender a Segunda Categoría

Imbabura SC deberá buscar la hazaña y ganar todos sus partidos que le quedan en el hexagonal para no descender a Segunda, además de depender de que Cumbayá no gane.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
