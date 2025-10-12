Sin jugar contra México: ¡Ecuador se metió en el bombo 2 del Mundial!

Una mano amiga le cayó a la Selección de Ecuador desde UEFA, y es que uno de los sorpresivos resultados que se dio en Europa en esta fecha FIFA terminó en que la ‘Tri’ duerma este domingo en zona de bombo 2. Ecuador puede sentenciar meterse en la posición favorable si es que gana a México el martes.

La Selección de Austria, que estaba mucho más arriba que Ecuador en ranking FIFA y que pelea por clasificar al Mundial, sorpresivamente perdió contra Rumania. Al estar Rumania muy por debajo de Austria (puesto 45 vs. 22), los visitantes perdieron casi 16 puntos en el ranking.

Esto los hizo caer muchos puestos hasta la casilla 25, lo que hizo que Ecuador, Corea del Sur y Australia suban un puesto. Ecuador con esto se ubica en el puesto 23.

Austria no volverá a jugar Eliminatorias UEFA hasta noviembre, por lo que Ecuador tendrá los partidos vs. México y las dos siguientes fechas de amistosos para seguir subiendo.

Otro escenario favorable para Ecuador es si Italia se queda fuera del Mundial, esto haría que no sea considerado independiente de su puesto en el ranking, lo que le abre la ventana a Ecuador.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

