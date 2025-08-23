VIDEO | Pervis Estupiñán hace su primera asistencia con un hermoso centro en AC Milan

Este sábado 23 de agosto de 2025, Pervis Estupiñán está debutando con la camiseta de AC Milan de manera oficial en la Serie A. El lateral ecuatoriano sorprendió a todos con una gran jugada en la que puso un hermoso centro para empatar el partido.

45 minutos le alcanzaron a Pervis Estupiñán para demostrar que será de gran aporte para AC Milan. El jugador ecuatoriano aprovechó un gran espacio por la banda izquierda para meter su primera asistencia oficial con la camiseta Rossoneri.

El partido se le había complicado a AC Milan, después de que Cremonese se adelantara en el marcador. Pero, fue ahí donde apareció Pervis Estupiñán para mandarse una gran asistencia. El tricolor puso un centro muy preciso para el cabezazo de su compañero.

Está siendo un gran debut para Pervis Estupiñán con la camiseta de AC Milan. El jugador ecuatoriano ya ha demostrado que no le pesa esta histórica camiseta, y también se animó a probar desde lejos. El tricolor está siendo de lo más claro en ataque y defensa para los locales.

Duras críticas para Pervis Estupiñán

Aunque fue clave con su asistencia, Pervis Estupiñán terminó siendo reemplazo en el entretiempo y ha recibido duras críticas. El lateral ecuatoriano no terminó con el mejor partido y su equipo acabó perdiendo.

El sueldo de Pervis Estupiñán en AC Milan

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán estaría ganando un salario anual superior a los 4 millones. El lateral ecuatoriano firmó con Milan por los próximos 4 años, siendo uno de los contratos más importantes de toda su carrera a los ya 27 años de edad.