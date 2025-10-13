Sebastián Beccacece no ha podido caer bien a los hinchas de la Selección de Ecuador y el entrenador terminó enojando aún más a los aficionados después de insólitas declaraciones antes de jugar con México. El DT es muy criticado por la falta del “salto de calidad” en ‘La Tri’.

En declaraciones para Teleamazonas, Beccacece afirmó que: “Llenando los estadios como se han llenado en los últimos partidos, muestra que esta selección ha vuelto a encantar a su pueblo y eso me pone muy contento”, comentó el DT y las críticas no han faltado.

Por otro lado, Sebastián Beccacece también declaró que la idea que estaban buscando ya está en la Selección de Ecuador. “Venimos a consolidar una idea, a tratar de sumar puntos para meternos al bombo que queremos meternos. (…) Nos fuimos satisfechos, por como compitió el equipo“, agregó el entrenador.

Los hinchas ecuatorianos han criticado fuertemente a Beccacece en redes sociales por aquel comentario de “encantar”, ya que las críticas contra el entrenador no han parado en este 2025. No obstante, el DT sigue firme en su postura respecto al progreso de Ecuador.

La Selección de Ecuador ahora tiene un partido amisto más contra la Selección de México, que no la viene pasando nada bien y recientemente fue goleador por Colombia. Un mal resultado ante este contrincante, traería aún más críticas contra Beccacece.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 7 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.

