Moisés Caicedo no jugará el primer partido del Mundial 2026 y se confirmó quién lo reemplazará

Moisés Caicedo fue suspendido por la FIFA para el partido de debut en el Mundial de 2026, tras la tarjeta roja ante Argentina. La FEF no apelará la decisión y finalmente el jugador tricolor se perderá este debut, no obstante, ya se confirmó qué jugador lo reemplazará.

Beccacece ha demostrado en todo este proceso que no varía mucho en nombres y en esquema, por lo cual, cada vez que el DT no tuvo disponible a Moisés Caicedo, se la jugó por un solo jugador para reemplazarlo, Jordy Alcívar. Por lo cual, sería el jugador de IDV el encargado de reemplazarlo.

Jordy Alcívar se ha ganado la confianza de Sebastián Beccacece desde que jugó aquel partido contra Paraguay en las Eliminatorias. El volante de Independiente del Valle tiene la gran oportunidad de abrir en el once en el primer partido de la Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece también dejó en claro que cuenta con él, tras este amistoso contra Estados Unidos. El DT no convocó a Moisés Caicedo, pero salió con Alcívar desde el minuto 1. Incluso el ex Liga de Quito estuvo en cancha casi los 90′ minutos, se fue de cambio al 89′.

Jordy Alcívar reemplazaría a Moisés Caicedo en el debut del Mundial. (Foto: GettyImages)

Aunque también hay otros nombres que suenan para esta posición, como Denil Castillo o Pedro Vite un poco retrasado, no entrarían en planes de Sebastián Beccacece. El 2025 también ha sido una espectacular temporada para Jordy Alcívar en Independiente del Valle.

Los números de Jordy Alcívar en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Independiente del Valle, Jordy Alcívar ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias. El volante ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias. Todo eso le ha servido para volver a la Selección de Ecuador.

¿Moisés Caicedo podrá jugar el Mundial de 2026?

Sí, Moisés Caicedo podrá jugar en el Mundial de 2026, solo no estará para el primer partido por la suspensión de tarjeta roja. El volante ya estará disponible para jugar desde el segundo encuentro, solo se perdería todo el mundial en caso de una lesión.

