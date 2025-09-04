Es tendencia:
La Selección de Ecuador recibe la mejor noticia de todas para enfrentar a Argentina

Tras el pésimo empate contra Paraguay, la Selección de Ecuador sumó la mejor noticia para enfrentar a Argentina.

Por Jose Cedeño Mendoza

La Selección de Ecuador recibe esta noticia para jugar contra Argentina
Aunque el empate contra Paraguay fue muy malo para la Selección de Ecuador, porque suma su cuarto empate consecutivo 0 a 0 y no se ve una evolución deportiva en ‘La Tri’. No obstante, para enfrentar a Argentina ahora recibió una buena noticia.

Y es que para el duelo contra la Selección de Argentina, Ecuador no pierde a ningún jugador y finalmente recupera a Moisés Caicedo. El volante se perdió de última hora el partido contra Paraguay por una molestia muscular y decidieron cuidarlo para que juegue contra Argentina.

Ecuador tenía en riesgo de perder por acumulación de tarjetas a jugadores como Kendry Páez, Gonzalo Plata o Joel Ordóñez, todos terminaron el partido sin recibir otra tarjeta amarilla. Por lo cual, todos llegan sin problema para jugar el partido ante Argentina.

Por otro lado, para la mitad de la cancha, la Selección de Ecuador también recupera a Alan Franco, uno de sus mejores volantes. El jugador de Atlético Mineiro no pudo estar ante Paraguay porque fue expulsado en el partido previo contra Perú.

Ahora contra Argentina, Sebastián Beccacece ya tendrá equipo completo con la Selección de Ecuador para este partido de Eliminatorias. La afición está muy molesta contra el DT por sumar tantos empates consecutivos y no mostrar un salto de calidad en ‘La Tri’.

¿Cuándo juega Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

El partido de Ecuador contra Argentina se jugará el próximo martes, 9 de septiembre de 2025. Este encuentro comenzará desde las 18H00 (Ecuador) en el Estadio Monumental.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias a una fecha del final:

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
