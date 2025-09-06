Patrik Mercado jugará en este equipo lo que resta de la temporada 2025

Patrik Mercado está encaminado a ser la próxima gran venta del fútbol ecuatoriano, después de que se revelara que el volante tricolor interesa a varios equipos de la Bundesliga y Premier League. Sin embargo, ya con el mercado cerrado el volante seguirá en Independiente del Valle.

Mercado no se va de Independiente del Valle y al menos en lo que resta de la temporada, el volante seguirá defendiendo los colores de los ‘Rayados’. El joven jugador ecuatoriano puede dar el salto para 2026, ya que ahora mismo IDV no lo quería soltar.

Aunque las negociaciones con el Wolfsburgo de la Bundesliga estaban avanzadas, ya el mercado cerró y no les dio tiempo a los equipos de cerrar el acuerdo. El joven jugador seguiría en el país estos pocos meses que quedan de 2025, para luego mudarse a Europa.

Para Independiente del Valle no deja de ser una noticia muy positiva, que lo pone como principal candidato a ganar la LigaPro y a que también su equipo conquiste la Copa Sudamericana. Mercado se ha convertido en una pieza clave de todo el equipo de Javier Rabanal.

Mercado es la gran figura de Independiente del Valle. (Foto: StudioFutbol)

Por otro lado, Independiente del Valle aún se asegura una venta importante por el jugador ecuatoriano para 2026. Aunque lo más probable es que se vaya en enero, si el jugador ecuatoriano se queda hasta el Mundial y es convocado, su cotización puede aumentar.

Las estadísticas de Patrik Mercado en toda la temporada

En toda la temporada con la camiseta de Independiente del Valle, Patrik Mercado ha jugado un total de 36 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 6 goles y dio 10 asistencias. Su valor de mercado ahora mismo es superior a los 3 millones de euros.

