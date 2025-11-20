¡Bombazo! Inter Miami con Lionel Messi llegaría a Ecuador para jugar contra uno de estos equipos

El fútbol ecuatoriano acaba de recibir una noticia que sorprende a todos, después de que se revelara que el Inter Miami del astro Lionel Messi, estaría llegando a Ecuador en los próximos meses para jugar un amistoso. De momento, no se ha confirmado su rival.

De acuerdo a la revelación de El Canal del Fútbol, Lionel Messi y el Inter Miami llegarán a Ecuador próximamente para jugar un partido amistoso. Son 4 los rivales que se perfilan para enfrentar al equipo de Estados Unidos: Barcelona SC, Emelec, Liga de Quito e IDV, son los candidatos, según adelantó ECDF.

No es la primera vez que se revela que el Inter Miami estaría muy cerca de llegar a Ecuador para jugar un amistoso. A lo largo de este 2024 se lo puso en el radar de equipos como Barcelona SC o Emelec, para diferentes partidos. No obstante, no se pudo concretar esa llegada.

Ahora parece ser que finalmente Messi con todas las estrellas del Inter Miami llegarán a Ecuador para disputar un partido. Una fecha tentativa para dicho encuentro sería en los primeros meses del 2026, donde tanto el Inter Miami como los clubes ecuatorianos están en pretemporada.

Messi podría llegar a Ecuador para jugar con el Inter MIami. (Foto: GettyImages)

Ya en este 2025, el Inter Miami hizo una gira de partidos donde terminó jugando muy cerca de Ecuador, cuando se enfrentó a Universitario en Perú. Por lo cual, no es una utopía pensar en que Messi vendrá a Ecuador a protagonizar un partido histórica.

Publicidad

Publicidad

A priori, por no jugar en la altura, equipos como Barcelona SC y Emelec tendrían la prioridad, ya que juegan a nivel del mar y son condiciones a las que están acostumbrados los jugadores de Miami. No obstante, no se puede descartar completamente a IDV y Liga de Quito.

ver también Lo primero que hizo Flamengo con Gonzalo Plata tras su polémica y partido con Ecuador

¿Cuánto cobra el Inter Miami por estos amistosos?

Entre seguridad y otras peticiones se ha revelado que el Inter Miami cobra para jugar este tipo de amistosos más de 2 millones de dólares. Cifras a tomar en cuenta para cualquier equipo que finalmente busque jugar el partido amistoso en Ecuador.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Con qué equipo crees que juegue el Inter Miami? ¿Con qué equipo crees que juegue el Inter Miami? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: