Lionel Messi está cerrando su camino con Argentina en las Eliminatorias. El astro ya confirmó que por Eliminatorias, su último partido en su país, sería contra Venezuela este 4 de septiembre. No obstante, ahora el jugador podría también plantar a Ecuador.

De acuerdo a la información de Joaquín Bruno en TyC Sports, Lionel Messi podría no jugar contra la Selección de Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Debido a que, el mejor jugador de la historia priorizaría otros compromisos.

Desde Argentina trasciende que Messi estaría analizando seriamente lo que se le viene para jugar con el Inter Miami, por lo cual, hay altas posibilidades de que decida no viajar a Ecuador para su último partido. Argentina ya está clasificado como líder al mundial de 2026.

Esta decisión de Messi sería un golpe muy duro, sobre todo para la hinchada ecuatoriana, ya que los aficionados están muy ilusionados con verlo una “última vez”. Según reportes de FEF, ya casi todas las entradas estarían vendidas para este partido.

Messi podría no viajar contra la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Desde lo futbolístico no deja de ser una ventaja para la Selección de Ecuador, que Messi no esté con Argentina. ‘La Tri’ podría aprovechar esta gran baja para sacar una victoria en el cierre de las Eliminatorias ante su hinchada en el estadio Monumental.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Argentina en Eliminatorias?

La Selección de Ecuador jugará contra Argentina en el final de estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 el próximo martes 9 de septiembre de 2025. Ambas selecciones fueron las primeras de Conmebol en clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

