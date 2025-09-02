Piero Hincapié ya calienta el partido contra Moisés Caicedo y Chelsea en la Premier League

Con la llegada de Piero Hincapié a Arsenal, ahora Ecuador tendrá una importante atención en lo que es uno de los grandes clásicos del fútbol europeo, entre Arsenal y Chelsea. En este partido el central tricolor se terminará enfrentando a Moisés Caicedo.

Ahora en la previa de dicho duelo, Piero Hincapié mandó un mensaje en su presentación con Arsenal: “Me ha contado mucho sobre la Premier League. Como todos sabemos es la mejor Liga del mundo. Al principio cuesta, yo vi pasar su proceso. Ya nos enfrentaremos pronto y ya hablaremos“, comentó entre risas el ecuatoriano.

Chelsea y Arsenal también son dos equipos que competirán en esta temporada por llevarse la Premier League, donde buscarán ganarle el título a Liverpool. Ambos jugadores de la Selección de Ecuador se verán a finales del mes de noviembre en Stamford Brige.

Para Piero Hincapié también sería este un partido especial, ya que el mismo jugador ecuatoriano terminó rechazando a Chelsea como su nuevo equipo. El central solo quería llegar a Arsenal, aunque con el equipo de Moisés Caicedo podía sumar más minutos.

Arsenal realizó uno de los mercados más importantes de su historia, con la intención de volver a levantar la Premier League. El club está convencido con que Piero Hincapié es la “pieza final” del gran rompecabezas que el club armó para volver a ser campeón.

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié ganaría un sueldo superior a los 7.5 millones al año, sin embargo, esta cifra empezaría a correr en la siguiente temporada, cuando el ecuatoriano sea “comprado” por los ‘Gunners’ por más de 50 millones.

¿Moisés Caicedo también pudo jugar en Arsenal?

Moisés Caicedo también pudo ser jugador de Arsenal. En enero de 2023, el volante ecuatoriano llegó a pedir a Brighton que acepte la oferta que los ‘Gunners’ hacían por él. Pero no se dio. En el verano de ese mismo año llegó a Chelsea por más de 115 millones.

¿Cuándo jugará Chelsea vs Arsenal?

El primer partido entre Chelsea vs Arsenal en la Premier League está planificado para el 29 de noviembre de 2025. Este encuentro se podrá ver por las diferentes señales de ESPN y también en los planes de Disney+.

