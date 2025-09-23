Varios grandes de la LigaPro siguen atravesando problemas financieros y sanciones en la FIFA, que de momento no los afectan, pero que tienen que cumplir para poder inscribir a jugadores en la temporada 2026. Ya serían 4 los grandes de LigaPro que están sancionados.

El último en unirse a la sanción fue Deportivo Cuenca, el equipo morlaco también tiene una deuda con su ex delantero, Pablo Magnin, y hasta no cubrirla no podrá inscribir a nuevos fichajes. El equipo campeón del fútbol ecuatoriano se une a los 3 grandes en este tipo de castigos.

El portal de la FIFA los equipos ecuatorianos que tienen una sanción para inscribir fichajes son Liga de Quito, Barcelona SC y Emelec. Los clubes tienen diferentes deudas con ex jugadores y hasta no cubrirlas no pueden inscribir a nuevos jugadores o fichar.

Para los 4 equipos de la LigaPro esta situación se soluciona pagando las respectivas deudas que tengan. No hay ninguna sanción disciplinaria como le pasó a Emelec en 2024, con que los equipos lleguen a acuerdos o paguen el total de la deuda podrán inscribir jugadores.

ver también Sonó para Barcelona SC, fue opción para Perú, y ahora Luis Zubeldía dirigiría a este equipo

No se descarta que en las próximas semanas se den más sanciones para otros equipos ecuatorianos que también tiene deudas con diferentes jugadores. Los clubes estarían esperando ingresos a finales de año por derechos de televisión y posiciones en la tabla para pagar.

Publicidad

Publicidad

ver también Murió la polémica: El Capwell seguirá sancionado pese a intento desesperado de Emelec

¿Pueden perder puntos en la tabla de posiciones de LigaPro?

Aunque el castigo de la FIFA no es un mal menor para los equipos de la LigaPro, estos no serían sancionados con perdidas de puntos en el campeonato por estas deudas. De ahí que, se tome con “tranquilidad” y se espere hasta 2026 para poder pagar.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así está la tabla de posiciones de la LigaPro:

ver también ¡Escándalo en Ecuador! Jugadores de un grande de LigaPro estarían involucrados en apuestas ilegales