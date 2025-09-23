Los últimos días han estado llenos de rumores respecto al futuro de Christian Cueva. El jugador está en Perú trabajando en su lesión, pero también se habla de una deuda millonaria que mantiene el club con el jugador por el pago atrasado de salarios.

Diferentes fuentes revelan que Christian Cueva tendría en Emelec un salario mensual cercano a los 25 mil dólares. El equipo estaría atrasado con toda la plantilla entre 3 y 4 meses, por lo cual, a Cueva ahora mismo le deberían más de 50 mil dólares.

Se espera que Cueva regrese a Ecuador en los próximos días, ya que según el club solo tiene un permiso especial para tratar su lesión en Perú y tendría que volver. El jugador llegó con un contrato hasta mediados de 2026, pero ya ha sonado para varios clubes.

Por otro lado, Christian Cueva ha demostrado ser importante para Emelec y fue clave para que el club salga de los lugares del descenso. Sin embargo, el jugador no ha dejado ningún mensaje que aclare cuál es su postura sobre volver o no a jugar con el ‘Bombillo’.

Cuando un equipo le debe a sus jugadores más de 3 meses de salarios, estos pueden declararse como “Libres” y firmar con cualquier otro equipo. Esto es lo que Emelec estaría tratando de evitar, no solo con Christian Cueva sino también con otros futbolistas.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ya jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 600′ minutos. Su contrato termina, de manera oficial, el 30 de junio.

Emelec fue sancionado por la FIFA

Emelec volvió a ser sancionado por la FIFA, ahora por una presunta deuda con Leandro Vega, que el club dijo ya haber pagado. No obstante, este es un nuevo problema económico que se suma para el club además de todas las deudas que tienen con los jugadores.

