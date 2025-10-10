Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Ecuador

Con Enner Valencia brillando: Los mejores memes del partido de Ecuador vs. Estados Unidos

Como es costumbre, las redes sociales no perdonaron con los memes para el partido de la Selección de Ecuador contra Estados Unidos.

Por Gustavo Dávila

Con Enner Valencia brillando: Los mejores memes del partido de Ecuador vs. Estados Unidos
Con Enner Valencia brillando: Los mejores memes del partido de Ecuador vs. Estados Unidos

La Selección de Ecuador no pudo ganarle a Estados Unidos en el amistoso internacional, esto generó molestia en los hinchas de la ‘Tri’, sin embargo como siempre pasa, las redes sociales no perdonan. Los hinchas otra vez generaron los populares memes, destacando a Enner Valencia.

Los hinchas destacaron que nuevamente como en Brasil 2014 y Qatar 2022, antes de la disputa del Mundial el delantero ecuatoriano retome un nivel goleador. Valencia marcó su gol 48 en 101 partidos con la Tri.

La Selección de Ecuador ahora deberá ganar el martes contra México para seguir aspirando quedarse con los puestos del ranking FIFA que lo dejen en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

ver también

Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

Meme 1 Ecuador vs. USA

Meme 1 Ecuador vs. USA

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Meme 2 Ecuador vs. USA

Meme 2 Ecuador vs. USA

Meme 3 Ecuador vs. USA

Meme 3 Ecuador vs. USA

Meme 4 Ecuador vs. USA

Meme 4 Ecuador vs. USA

Publicidad
¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

ver también

¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

  • Estados Unidos vs. Ecuador
    10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)
  • México vs. Ecuador
    14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)
    ​Guadalajara, México
¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

ver también

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

ver también

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Los hinchas destruyeron en críticas a dos jugadores de Ecuador: “Son horribles, deben irse”
Fútbol de Ecuador

Los hinchas destruyeron en críticas a dos jugadores de Ecuador: “Son horribles, deben irse”

¡¿No va al Mundial?! El durísimo golpe de la Selección de Ecuador a Xavier Arreaga
Fútbol de Ecuador

¡¿No va al Mundial?! El durísimo golpe de la Selección de Ecuador a Xavier Arreaga

¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador

¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

Salida en Bayern sacudiría a Díaz: Estrella tendría los días contados
Fútbol de Colombia

Salida en Bayern sacudiría a Díaz: Estrella tendría los días contados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo