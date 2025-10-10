Con Enner Valencia brillando: Los mejores memes del partido de Ecuador vs. Estados Unidos

La Selección de Ecuador no pudo ganarle a Estados Unidos en el amistoso internacional, esto generó molestia en los hinchas de la ‘Tri’, sin embargo como siempre pasa, las redes sociales no perdonan. Los hinchas otra vez generaron los populares memes, destacando a Enner Valencia.

Los hinchas destacaron que nuevamente como en Brasil 2014 y Qatar 2022, antes de la disputa del Mundial el delantero ecuatoriano retome un nivel goleador. Valencia marcó su gol 48 en 101 partidos con la Tri.

La Selección de Ecuador ahora deberá ganar el martes contra México para seguir aspirando quedarse con los puestos del ranking FIFA que lo dejen en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.