Contra el tiempo: La nueva oferta que recibió el Leverkusen por Piero Hincapié

Faltan menos de 48 horas para el cierre del mercado de fichajes en Europa y Piero Hincapié sigue con la propuesta firme de irse a la Premier League. El Bayer Leverkusen recibió una nueva oferta con otras condiciones para dejar ir al ecuatoriano.

La postura del club alemán es firme, quieren que el Arsenal pague la cláusula de salida de 60 millones de euros para dejar ir a su titular, sin embargo los ‘gunners’ ofrecen un préstamo con compra obligatoria. El beneficio para el cuadro alemán está en que pagarían cerca de 70 millones.

Desde el Bayer Leverkusen declararon que quieren que Hincapié se quede, pese a que el central expresó su voluntad de irse. El ex Independiente del Valle está cumpliendo su tercera temporada en Alemania.

En términos personales el Arsenal y Piero Hincapié ya arreglaron y cobrará cerca de 7 millones de euros al año, casi el doble de lo que recibe actualmente en Alemania.

Piero Hincapié, selección de Ecuador 2019. Foto: Getty.

Todos los equipos que buscaron el fichaje de Piero Hincapié

Piero Hincapié terminó interesando en esta temporada a equipos como Arsenal y Tottenham, que son los más cercanos a ficharlo. Mientras que, también hubo rumores con los posibles intereses de equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea y Liverpool.

El sueldo que Arsenal le ofrece a Piero Hincapié

Para ser nuevo jugador de Arsenal, el club de Londres le ofrece a Piero Hincapié un contrato superior a los 7 millones de dólares al año. Este salario le permitiría al ecuatoriano dar un gran salto en su carrera y ser uno de los tricolores mejores pago en Europa.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y posiblemente de Piero Hincapié, Jeremy Sarmiento y Patrick Mercado los puedes ver por Disney+.

