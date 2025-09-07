Es tendencia:
¡Cracks de Europa! Las tres grandes selecciones que enfrentará Ecuador antes del Mundial

La Selección de Ecuador alista amistosos de preparación para el Mundial 2026 y ya hay tres posibilidades UEFA que maneja la FEF según rumores.

Por Gustavo Dávila

¡Cracks de Europa! Las tres grandes selecciones que enfrentará Ecuador antes del Mundial. Foto: Getty
Si hay una deuda pendiente que mantiene la FEF en los últimos años es la de los amistosos, la Selección de Ecuador no sale de disputar partidos de preparación contra rivales de CONCACAF o de menor nivel de CONMEBOL, pero parece que eso cambiaría. La Tri podría enfrentarse a tres selecciones UEFA como preparación para el Mundial 2026.

Según le periodista Diego Arcos, las tres alternativas que maneja la FEF para los amistosos contra rivales UEFA son Inglaterra, Croacia y Países Bajos. Las tres están cerca de clasificar ya a la Copa del Mundo al igual que Ecuador.

Esto sería un cambio brusco en comparación a los rivales que hemos venido enfrentando, la Tri en amistosos ha jugado últimamente contra Honduras, Estados Unidos, Panamá, Jamaica entre otros.

De esta forma por fin veríamos a la Tri probándose contra cracks de la talla de Jude Bellingham, Luka Modric, Virgil Van Dijk, Cole Palmer entre otros. Cabe señalar que futbolistas con Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Piero Hincapié ya los enfrentan a nivel de clubes.

Los partidos se llevarían a cabo en marzo del siguiente año en Estados Unidos, uno de los países sedes de la Copa del Mundo 2026. En total serían tres amistosos los que se jugarán los de Beccacece.

ver también

ver también

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

ver también

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

ver también

