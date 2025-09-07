Es tendencia:
¡Bombazo en la Tri! Enner Valencia se va y este delantero ya pide su lugar 

Enner Valencia anunció que dejará la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026 y ya hay un delantero que se ofrece para reemplazarlo.

Por Gustavo Dávila

¡Bombazo en la Tri! Enner Valencia se va y este delantero ya pide su lugar. Foto: Getty
¡Bombazo en la Tri! Enner Valencia se va y este delantero ya pide su lugar. Foto: Getty

El entrenamiento de la Selección de Ecuador previo al partido contra Argentina tuvo el bombazo de que Enner Valencia dejaría la Tri luego del Mundial 2026. En menos de 24 horas ya apareció un delantero que se ofrece a la Tri.

Byron Palacios otra vez volvió a ofrecerse para la Selección de Ecuador: “Siempre es un sueño, espero terminar goleador de la LigaPro este año y ser convocado”, dijo en charlas con Diario Olé. Para esta lista hubo rumores de que era uno de los pre-seleccionados.

Es uno de los goleadores del torneo ecuatoriano y a sus 30 años espera ser uno de los recambios de Enner Valencia. Con Leonardo Campana y Kevin Rodríguez fijos, solo queda un espacio en la nómina.

Para esta última doble fecha se hablaba de que los delanteros de LigaPro como Daniel Valencia, Miguel Parrales y el propio Byron Palacios iban a ser tomados en cuenta, algo que no ocurrió.

Byron Palacios - U. Católica

Byron Palacios – U. Católica. Foto: IMAGO.

Los números de Byron Palacios en esta temporada

En lo que va de temporada, Byron Palacios ha jugado con Universidad Católica un total de 33 partidos entre todas las competencias. El goleador ecuatoriano lleva ya 18 goles y ha dado 2 asistencias. En total, en cancha, lleva ya más de 2.000 minutos jugados.

Los delanteros que convocaría Beccacece para las Eliminatorias con Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece solo tomaría en cuenta a Enner Valencia, Kevin Rodríguez, John Mercado y Leonardo Campana. Salvo una gran sorpresa, estos serían los no

