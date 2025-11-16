Dana White le da histórica noticia a Michael Morales tras su victoria en la UFC

Michael Morales venció a Sean Brady y no solo extendió su invicto en la UFC sino que recibió una histórica noticia. Dana White confirmó en días anteriores que el ganador de esta pelea será contendiente por el título welter.

Con la confirmación del presidente de la UFC y la victoria del ecuatoriano, se confirma que Michael Morales peleará contra Jack Della Maddalena. Una vez más el ‘tricolor’ venció en el primer round.

Esto no solo pondrá a Morales a un paso del cinturón si no que le dará la oportunidad de embolsarse desde 300 mil dólares hasta sumas superiores a los 2 millones de dólares entre lo que paga la compañía, PPV, auspiciantes, bonos entre otros.

Michael Morales ganó 200 mil dólares por su pelea contra Sean Brady, no solo se llevó los 150 mil dólares de la pelea si no que una vez más ganó el bono de la noche, es decir 50 mil dólares más.

En su pelea anterior, contra Gilbert Burns, también ganó en el primer asalto y se llevó el bono de la noche. Además, se metió en el top 10 de su categoría en la UFC.

El ranking de la UFC para Michael Morales tras su pelea con Sean Brady

Con esta épica victoria, Michael Morales se acerca al top 5 del ranking del Peso Welter. Se espera que cuando la UFC actualice el ranking de la categoría, el ecuatoriano aparezca en los primeros lugares. Su próximo reto sería ir por el título.

Michael Morales – Sean Brady. Foto: Getty.

