¡Definidos los hexagonales de LigaPro 2025!

Las 30 fechas de la fase regular de LigaPro acabaron y están definidos los clubes que pelearán el título, cupos internacionales y nodescenso.

Por Gustavo Dávila

Las 30 fechas de la fase regular de LigaPro acabaron este fin de semana, Independiente del Valle mantiene el liderato, Liga de Quito y Barcelona van por la hazaña y ya quedó todo definido. Los clubes ya saben que pelearán en la fase final del torneo ecuatoriano.

Independiente del Valle llega al hexagonal con 10 puntos de ventaja, por lo que los cruces directos podrían ser claves para definir al campeón de LigaPro. Barcelona, Liga de Quito, U. Católica, Orense SC y el Libertad de Loja de ‘Pechón’ León pelearán también los cupos a Libertadores.

Emelec quiso luchar hasta el final por el cuadrangular de título pero quedó 8vo y lo máximo que podrá pelear es el último cupo a Copa Sudamericana. La derrota contra U. Católica, mandó al Deportivo Cuenca al 7mo puesto.

El cuadrangular de descenso quedó definido y serán el Manta, Técnico Universitario, Mushuc Runa y Vinotinto los clubes que pelearán para no irse a la Serie B en el 2026.

LigaPro tabla tras 30 fechas

¿Cómo quedaron los hexagonales de LigaPro?

Por el título y Copa Libertadores/Sudamericana: Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito, U, Católica, Orense, Libertad de Loja.

Por cupo final a Copa Sudamericana: Deportivo Cuenca, Emelec, El Nacional, Macará, Delfín SC, Aucas.

Por no descenso: Manta, Vinotinto, Mushuc Runa, Técnico Universitario.

Gustavo Dávila
