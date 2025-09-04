Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

“Es uno menos”: Los hinchas de la Selección de Ecuador explotan contra este jugador

Los hinchas de Ecuador se fueron contra este jugador tras su pésimo partido ante la Selección de Paraguay.

Por Jose Cedeño Mendoza

Las duras críticas para este jugador de la Selección de Ecuador
© Getty ImagesLas duras críticas para este jugador de la Selección de Ecuador

Los aficionados de la Selección de Ecuador ya estaban enojados por la convocatoria de uno de sus jugadores para las Eliminatorias. A los hinchas no les hacía mucha gracia ver a Kendry Páez en la lista, cuando no ha jugado en los últimos meses y apenas suma minutos en Europa.

La poca regularidad de Kendry Páez le terminó pasando factura en el partido ante Paraguay y el jugador fue tendencia en redes sociales. Los hinchas lo calificaron como un “jugador menos” para jugar con ‘La Tri’ y pedían su cambio desde el comienzo del primer tiempo.

“El ataque ni se diga, Paez es uno menos y Nilson no sabe dónde anda, así no llegaremos a nada”. “Kendry Páez es un fantasma, no sé que hace convocado y peor en cancha“. “Kendry Páez más fútbol tiene mi abuelita. Cómo le robaron al Chelsea”, fueron algunos comentarios contra Kendry Páez.

Su falta de creatividad para el segundo tiempo se juntó con un gran error. Kendry tuvo la más clara de Ecuador en todo el partido, tras un gran enganche, sin embargo, el ecuatoriano le pegó tan mal a la pelota que la esférica se terminó yendo al lateral.

Los jugadores de Ecuador que jugarían su último partido de Eliminatorias ante Argentina

ver también

Los jugadores de Ecuador que jugarían su último partido de Eliminatorias ante Argentina

Tweet placeholder

Tras aquel fallo, Beccacece decidió cambiar a Kendry Páez, que se fue muy molesto consigo mismo después de ese horrible remate. El volante estaba a una amarilla de perderse el partido contra Argentina en el final de Eliminatorias, pero sí estará.

Publicidad
Investigan amaños de partidos en la LigaPro Serie B y ahora se da este curioso gol

ver también

Investigan amaños de partidos en la LigaPro Serie B y ahora se da este curioso gol

¿Dónde está jugando ahora Kendry Páez?

Kendry Páez ha comenzado su travesía en Europa, el volante ecuatoriano está a préstamos en Strasburg en Francia y es ahí donde está dando sus primeros pasos. Posteriormente, volverá a Chelsea, que es el equipo dueño de su pase y se decidirá su futuro.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Después del partido entre Paraguay y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, así quedó la tabla de posiciones:

Publicidad

Encuesta

¿Kendry Páez debe jugar con la Selección de Ecuador ante Argentina?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡No perdonan las redes! Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay
Eliminatorias de Conmebol

¡No perdonan las redes! Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha
Eliminatorias de Conmebol

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha

EN VIVO y GRATIS Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial
Eliminatorias de Conmebol

EN VIVO y GRATIS Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial

Última hora: Beccacece descarta a estos jugadores para jugar contra Paraguay
Fútbol de Ecuador

Última hora: Beccacece descarta a estos jugadores para jugar contra Paraguay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo