“Es uno menos”: Los hinchas de la Selección de Ecuador explotan contra este jugador

Los aficionados de la Selección de Ecuador ya estaban enojados por la convocatoria de uno de sus jugadores para las Eliminatorias. A los hinchas no les hacía mucha gracia ver a Kendry Páez en la lista, cuando no ha jugado en los últimos meses y apenas suma minutos en Europa.

La poca regularidad de Kendry Páez le terminó pasando factura en el partido ante Paraguay y el jugador fue tendencia en redes sociales. Los hinchas lo calificaron como un “jugador menos” para jugar con ‘La Tri’ y pedían su cambio desde el comienzo del primer tiempo.

“El ataque ni se diga, Paez es uno menos y Nilson no sabe dónde anda, así no llegaremos a nada”. “Kendry Páez es un fantasma, no sé que hace convocado y peor en cancha“. “Kendry Páez más fútbol tiene mi abuelita. Cómo le robaron al Chelsea”, fueron algunos comentarios contra Kendry Páez.

Su falta de creatividad para el segundo tiempo se juntó con un gran error. Kendry tuvo la más clara de Ecuador en todo el partido, tras un gran enganche, sin embargo, el ecuatoriano le pegó tan mal a la pelota que la esférica se terminó yendo al lateral.

Tras aquel fallo, Beccacece decidió cambiar a Kendry Páez, que se fue muy molesto consigo mismo después de ese horrible remate. El volante estaba a una amarilla de perderse el partido contra Argentina en el final de Eliminatorias, pero sí estará.

¿Dónde está jugando ahora Kendry Páez?

Kendry Páez ha comenzado su travesía en Europa, el volante ecuatoriano está a préstamos en Strasburg en Francia y es ahí donde está dando sus primeros pasos. Posteriormente, volverá a Chelsea, que es el equipo dueño de su pase y se decidirá su futuro.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Después del partido entre Paraguay y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, así quedó la tabla de posiciones:

