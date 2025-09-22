Desde Emelec desmienten que Christian Cueva no volverá y aclaran por qué se fue a Perú

Nuevamente una gran polémica compromete a Emelec en la LigaPro. Aunque el club ganó su último partido ante El Nacional, la gran noticia estuvo afuera donde se habló de que Christian Cueva se fue a Perú y no volverá a ponerse la camiseta de Emelec. El club aclaró qué pasa con el jugador.

El encargado de contarlo todo fue Guillermo Duró, el DT confesó en rueda de prensa que el jugador cuenta con un permiso especial para estar en Perú. El futbolista está lesionado, pero también suspendido por dos fechas por lo cual no podía jugar contra El Nacional y tampoco estará ante Orense.

Asimismo, desde Emelec trascendió que el jugador tiene permiso para estar en Perú por las próximas dos semanas y luego tendrá que volver para jugar partidos del segundo hexagonal. Se espera que el club finalmente pague las deudas que tiene con sus jugadores en los próximos días.

Emelec nuevamente se ve envuelto en problemas económicos con su plantilla como viene siendo una constante desde 2023. El ‘Bombillo’ le estaría debiendo a sus jugadores salarios de hasta 4 meses, por lo cual, ni siquiera concentraron para el partido contra El Nacional.

A Cueva le quedan todavía varios meses de contrato en Emelec, ya que el volante peruano tiene un acuerdo hasta mediados de 2026. Sin embargo, si hay problemas económicos de más de 3 meses, por reglamento, el jugador se puede declarar en libertad.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Como jugador de Emelec, Christian Cueva sumó minutos en un total de 12 partidos, marcando 2 goles y dando 2 asistencias. El futbolista peruano sería uno de los mejores pagados de la plantilla eléctrica con un salario que superaría los 10 mil dólares mensuales.

Los partidos que le quedan a Emelec en LigaPro y Copa Ecuador

A Emelec aún le quedan partidos contra Orense por la temporada de 30 partidos en LigaPro y luego tendrá que jugar 10 encuentros más del segundo hexagonal y también Copa Ecuador, donde el ‘Bombillo’ está en octavos de final y tiene que jugar contra Leones del Norte. Para todos esos partidos necesita a Christian Cueva.

