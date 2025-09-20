Los jugadores de Emelec pasan por un momento muy complicado después de perder el Clásico del Astillero. Los jugadores del ‘Bombillo’ reclaman varios meses de salario atrasados, cuatro en total, mientras que desde Barcelona SC aclaran que ellos no pasan por este problema.
Justamente el ex jugador de Emelec, Bryan Carabalí, comentó que ellos no están pasando por un problema económico y que en Barcelona SC todo está al día. Siendo estas declaraciones un nuevo “golpe” desde el ‘Ídolo’ para su eterno rival por su momento financiero.
“Todos estamos al día, el presidente está haciendo un trabajo muy bueno este año, intenta que el plantel esté conforme”, manifestó, confirmando que los pagos se encuentran al día, un aspecto clave en la tranquilidad del grupo”, comentó el lateral ecuatoriano en Los Humildes de Marca 90.
Hace pocas semanas trascendió que Barcelona SC también estaba en problemas económicos con sus jugadores, y que debía varios meses de salario, no obstante, ahora esto ha quedado descartado. La nómina de Barcelona SC es una de las más importantes del país.
ver también
Falló terriblemente en un gol y ahora “se cansan” de Moisés Ramírez en Europa
Por otro lado, Bryan Carabalí también aprovechó para aclarar que él tiene un contrato largo con Barcelona SC y que no hay una cláusula para salir, por lo cual, si lo busca un equipo del exterior tendría que pagarle a Barcelona por su salida. “No tengo cláusula de salida, si se interesa un equipo del exterior todo depende de Barcelona, tengo contrato hasta junio de 2027“, agregó el jugador.
ver también
Chelsea perdió contra Manchester United y Moisés Caicedo fue tendencia por este motivo
Los números de Bryan Carabalí en esta temporada
En todo lo que va de temporada, Bryan Carabalí ha logrado jugar un total de 33 partidos entre todas las competencias. El lateral ecuatoriano lleva 2 goles y ha podido dar 4 asistencias. Llegó al ‘Ídolo’ en calidad de agente libre a mediados de la temporada 2024, tras su paso por Emelec.
El sueldo más alto de la plantilla de Barcelona SC
En la actual plantilla de Barcelona SC, el sueldo más elevado sería el de Felipe Caicedo, que de acuerdo a diferentes informes, estaría ganando un salario cercano a los 50 mil dólares.
Encuesta¿Crees que Barcelona SC podrá competir la LigaPro en esta temporada?
¿Crees que Barcelona SC podrá competir la LigaPro en esta temporada?
YA VOTARON 0 PERSONAS