Dos de Europa: Gonzalo Valle entra en planes de ¡CUATRO EQUIPOS!

Gonzalo Valle sigue siendo uno de los arqueros destacados del fútbol de Sudamérica y siguen la ola de rumores. Este viernes se conocieron cuatro nuevos interesados, dos de ellos de Europa.

Según el periodista Christian Martin, el Leeds United se fijó en el arquero de Liga de Quito y de la Selección de Ecuador. El segundo club de Europa que quiere a Valle sería el Fenerbahce de Turquía.

En Brasil además del ya conocido interés de Fortaleza, se suma el Sao Paulo y en México es Cruz Azul. Todos podrían pagar los 3 millones de dólares que pide Liga de Quito.

La semana pasada ya pusieron a Gonzalo Valle en carpeta del Olympique de Marsella de Francia. El arquero tiene contrato con los ‘albos’ hasta la temporada 2027.

Los números de Gonzalo Valle en esta temporada

En esta temporada, Gonzalo Valle ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. El arquero ecuatoriano ha recibido 16 goles y también dejó su arco en 0 en otras 10 ocasiones. El portero lleva en cancha un total de 1.922 minutos.

¿Cuál sería el sueldo millonario que ganaría Gonzalo Valle en Europa?

Gonzalo Valle tiene contrato con Liga de Quito hasta 2028, sin embargo, el portero ecuatoriano pudo llegar a Europa y dar un gigante salto desde lo económico, donde podría ganar un salario anual superior a los 300.000 euros en su primer contrato.