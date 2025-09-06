Se reveló que la Selección de Ecuador jugará 2 amistosos en la previa del Mundial 20256 contra dos equipos Europeos. Ahora los aficionados esperan que sea contra rivales que estén en el Mundial o potencias de este fútbol, y ya suenan varios equipos para dichos amistosos.

De acuerdo a la revelación de Diego Arcos países como Inglaterra, Países Bajos y Croacia, estarían muy interesados en jugar un amistoso contra la Selección de Ecuador. Estos serían los últimos partidos de preparación para la Copa del Mundo de 2026.

No obstante, para ver un partido de la Selección de Ecuador contra uno de estos grandes equipos europeos también ha que esperar el próximo sorteo de la Copa del Mundo. Los rivales que tenga Ecuador en su grupo del Mundial serán determinantes para que se cuadren estos amistosos.

Para la hinchada se genera una importante expectativa de medir fuerzas contra un rival de esta envergadura y demostrar de verdad para qué está la Selección de Ecuador. A lo largo de estos últimos años, ‘La Tri’ solo ha jugado amistosos contra selecciones americanas o asiáticas.

Ecuador ya está en el Mundial de 2026.

Estos rivales apenas se confirmarían para la Selección de Ecuador después del sorteo a finales de año. Por lo cual, la revelación se daría entre los meses de enero y febrero. También sería una de las últimas pruebas para jugadores que se quieran meter en la lista de Beccacece.

El puesto de Ecuador en el ranking FIFA

Actualmente, Ecuador se ubica en el puesto 25 del ranking FIFA, lejos otras potencias, sin embargo, su crecimiento y proyección como uno de los mejores equipos de Conmebol sirve para que rivales de Europa vean a ‘La Tri’ como un buen rival de preparación.

Los amistosos confirmados de la Selección de Ecuador

De momento, la Selección de Ecuador tiene 4 partidos amistosos confirmados para jugar en los siguientes meses. ‘La Tri’ se enfrentará a equipos como Estados Unidos, México, Canadá y también Nueva Zelanda.

