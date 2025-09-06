Enner Valencia reveló que ante Argentina será su último partido con la Selección de Ecuador por las Eliminatorias. Aquella noticia causó mucho revuelo en el fútbol ecuatoriano, pero el delantero tricolor seguirá jugando y activo en su carrera, de ahí que, otro equipo busque su fichaje.

Uno de los más interesados en que Enner Valencia sea su nuevo jugador es Emelec´. El delantero ecuatoriano salió de las canteras del club y el retiro en el ‘Bombillo’ cada vez parece más cercano. El mismo delantero se deja querer en cada momento que se lo relaciona con Emelec.

En la misma rueda de prensa donde confirmaba que no volvería a jugar Eliminatorias, el delantero reveló que esperaba que Emelec gane el Clásico del Astillero del próximo fin de semana. “El domingo ganamos” también le dijo a un aficionado.

El regreso de Enner Valencia también se ve muy probable por la voluntad del jugador y los pocos minutos que tiene en Brasil. Ha pasado a un rol totalmente secundario con Internacional y volver a Emelec en 2026 podría asegurarle los minutos necesarios para jugar el Mundial.

La directiva de Jorge Guzmán también ya se estaría moviendo en la posibilidad de contar con Enner Valencia en la siguiente temporada. No obstante, también hay gran responsabilidad del fichaje en si Emelec se logra meter a algún torneo internacional en 2026.

Los últimos grandes regresos que tuvo Emelec

En los últimos años a Emelec han regresado importantes leyendas que fueron campeones o que contribuyeron a la historia del club, se volvieron a poner la camiseta jugadores como Miller Bolaños, Christian Noboa, Jaime Ayovi, Bryan Angulo, entre otros.

El sueldo de Enner Valencia en Brasil

En Brasil Enner Valencia estaría ganando un salario anual superior a los 2.5 millones. Sin embargo, el jugador ecuatoriano llegaría a Emelec por un salario muy menor. A finales de la temporada se podrían dar grandes novedades en esta negociación.

