Ecuador necesita estos resultados para entrar al Bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya está clasificada al Mundial de 2026, sin embargo, ahora la obligación pasa por sumar los puntos necesarios y subir en el ranking FIFA para ubicarse en el bombo 2 de cara al sorteo del mundial a finales de año, en diciembre.

Ahora mismo la Selección de Ecuador, se ubica en el puesto 25 del ranking de la FIFA, el cual determina su lugar en el sorteo del mundial. El equipo tricolor tiene que llegar hasta el puesto 23 para estar en el bombo 2 y superar así a Corea del Sur y Australia.

Para quedarse en este lugar después de esta doble jornada, la Selección de Ecuador necesita 2 victorias en sus 2 partidos. Y también que tanto Australia como Corea del Sur, que están por encima de ‘La Tri’, no sumen victorias consecutivas en sus partidos amistosos.

Corea del Sur jugará contra rivales como Estados Unidos y México, mientras que Australia jugará en dos ocasiones seguidas contra Nueva Zelanda. Ecuador debe aprovechar ya que victorias en Eliminatorias da más puntos en el ranking FIFA que partidos amistosos.

ver también Siempre estuvo en la lista, pero Beccacece decidió nunca convocar a este jugador

Así está el ranking FIFA. (Foto: Captura de Pantalla)

La Selección de Ecuador también ha perdido puntos porque viene de dos empates consecutivos por 0 a 0. No sumar victorias en esta doble jornada condenaría a Beccacece y a la Selección de Ecuador a estar en el Bombo 3 en el próximo sorteo.

Publicidad

Publicidad

ver también No lo quisieron vender y ahora Brujas tomó una sorpresiva decisión con Joel Ordóñez

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los equipos clasificados al Mundial de 2026

De momento, estos son los equipos que ya clasificaron al Mundial de 2026:

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Ecuador

Brasil

Japón

Irán

Uzbekistán

República de Corea

Jordania

Australia

Nueva Zelanda

Encuesta¿Ecuador se meterá en el Bombo 2 del Sorteo del Mundial 2026? ¿Ecuador se meterá en el Bombo 2 del Sorteo del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad