No lo quisieron vender y ahora Brujas tomó una sorpresiva decisión con Joel Ordóñez

Joel Ordóñez hizo todo lo que estuvo en su alcance para ser vendido en este mercado de transferencias y dejar Brujas. El central ecuatoriano se llegó a declarar en “rebeldía” para que lo vendan a Olympique de Marsella, sin embargo, el fichaje no se dio y el ecuatoriano se tuvo que quedar en Bélgica.

Ahora para la Champions League, los equipos tuvieron que presentar su lista de 23 jugadores para este torneo. Había muchas dudas con lo que podían hacer con Joel Ordóñez, y ahora finalmente el club terminó decidiendo inscribir al central ecuatoriano para el torneo.

Con esto, Brujas también le da una señal a Joel Ordóñez de que cuentan con él para esta temporada y de ser necesario lo convocarían para jugar la Champions League. El ecuatoriano tiene contrato y se espera que tras la fecha FIFA puede arreglar sus problemas con el club.

Joel Ordóñez terminó muy molesto con Brujas tras esta ventana de transferencias. El central ecuatoriano se quería ir, pero el club dio largas durante todo el proceso de venta para que no se vaya. Al final no terminó fichando por ningún equipo interesado.

Joel Ordónez ya jugó Champions League con el Brujas. (Foto: GettyImages)

Si finalmente Joel Ordóñez juega la Champions League con Brujas, el ecuatoriano se terminará enfrentando a su compatriota, Piero Hincapié, y también tendrá que jugar contra Olympique de Marsella, el equipo que estuvo buscando su fichaje durante todo el mercado.

Los equipos que buscaron el fichaje de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez interesó en este mercado de fichajes a equipos como Inter de Milan, Olympique de Marsella y Al Hillal. Todos estos clubes se estrellaron con la misma realidad la poca intención de Brujas de vender al central ecuatoriano en este mercado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joel Ordóñez con Brujas?

Joel Ordóñez aún tiene contrato hasta finales de la temporada 2028. De ahí que, el ecuatoriano tenga que, pronto, presentarse con el club y llegar a algún acuerdo para retomar las relaciones que existían antes del mercado de fichajes y jugar en esta temporada.

