Las decisiones de Sebastián Beccacece no han dejado de sorprender en la Selección de Ecuador. Varias polémicas convocatorias, sacar a la Selección de Ecuador de la altura, y ahora se revela que un jugador siempre fue “bloqueado”, pero nunca convocado.

De acuerdo a la revelación de Diego Arcos, la Selección de Ecuador siempre tuvo bloqueado a Robert Arboleda como un posible convocado a la Selección de Ecuador, pero finalmente nunca terminó siendo convocado por Sebastián Beccacece.

Para este final de Eliminatorias, Arboleda estuvo muy cerca de volver a la Selección de Ecuador, no obstante, diferentes circunstancias también hacían imposible su convocatoria. La principal, es que el jugador está lesionado en Brasil, donde juega con Sao Paulo.

Arboleda empezó a quedar excluido de la Selección de Ecuador tras su gran polémica en la previa de la Copa América 2024, donde se fue a un Night Club con otros jugadores. Sin embargo, esos otros ya fueron convocados y solo él estaba fuera de la convocatoria.

ver también ¿Messi no juega contra Ecuador? La contundente respuesta de Lionel Scaloni

Arboleda es figura actualmente en Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Sebastián Beccacece ha demostrado ser un entrenador que respeta mucho el “proceso” en la convocatoria de la Selección de Ecuador. El entrenador ahora mismo convoca a jugadores que no pasan un gran momento, pero que han formado parte de toda las Eliminatorias y por eso están como Xavier Arreaga y Moisés Ramírez.

Publicidad

Publicidad

ver también No lo quisieron vender y ahora Brujas tomó una sorpresiva decisión con Joel Ordóñez

La gran polémica de Robert Arboleda en la Selección de Ecuador

Previo a la Copa América 2024, Robert Arboleda fue expuesto junto a otros jugadores como Piero Hincapié, Kendry Páez y Gonzalo Plata en un Night Club. Esto provocó que el central quede fuera de aquel torneo y desde entonces no vuelva a ser llamado a la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Robert Arboleda en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Sao Paulo, Robert Arboleda ha jugado un total de 32 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano lleva 4 goles y más de 2.700 minutos en cancha, siendo de lo más regular de toda la plantilla.

Encuesta¿Debe ser llamado Arboleda a la Selección de Ecuador? ¿Debe ser llamado Arboleda a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad