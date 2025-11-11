Jeremy Arévalo finalmente se decidió por la Selección de Ecuador y en medio de todos los rumores, Beccacece lo convocó para los amistosos del mes de noviembre. El joven goleador ya se integró al resto de sus compañeros, y ‘La Tri’ lo presumió en redes sociales.

Para muchos aficionados destacó el acento de Jeremy Arévalo en su llegada a la Selección de Ecuador. El joven jugador ha estado toda su vida en España y sus primeras palabras tuvieron ese característico acento. No obstante, ‘La Tri’ en sus redes sociales aprovechó esto para dejarle un mensaje a España.

Con una sola foto de Jeremy Arévalo, la Selección de Ecuador le mandó un mensaje a España diciendo: “Estoy flipando”. Una frase muy característica de los españoles cuando una persona se encuentra asombrada, sorprendida o incluso muy emocionada.

Esta publicación tuvo varios comentarios a favor de la propuesta de la Selección de Ecuador, en medio de lo que se considera parte del “Folklore” del fútbol. Arévalo llegó a ser convocado y jugó con la Selección Sub-18 de España hace un par de años.

Jeremy Arévalo podría debutar oficialmente con la absoluta de Ecuador en los próximos días. El joven delantero fue uno de los jugadores más pedidos por los hinchas en redes sociales y finalmente se logró que sea convocado como recambio de Enner Valencia.

Las estadísticas de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta del Racing, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 13 partidos, marcando 7 goles. El delantero aún alterna entre titularidades y suplencias. Es un joven goleador, que incluso fue convocado por la Selección Sub-18 de España y estuvo en ojos de la mayor.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador sus partidos amistosos?

En noviembre, la Selección de Ecuador jugará 2 partidos amistosos.

13 de noviembre: Ecuador vs Canadá

18 de noviembre: Ecuador vs Nueva Zelanda

